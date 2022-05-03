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调查显示：学生居家学习活动内容发生积极改变

2022年05月03日10:25 | 来源：光明日报
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北京师范大学中国教育与社会发展研究院日前发布《全国“双减”成效调查报告》（以下简称《报告》）。据悉，问卷调查覆盖全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团的213个区县、3564所学校，2021年12月20-28日采用在线问卷调查系统进行调查，合计有效样本总量168.9万。2022年1月24日-28日进行个别访谈，一对一访谈12个省份、36个区县的105位校长、316位家长。

数据显示，校长、教师、家长和学生表示赞同“双减”政策的比例分别是96.8%、92.8%、90.5%和96.0%。学生作业负担有效减轻，88%以上的教师自觉严格控制书面作业总量，75.3%的学生感受到作业量比上学期减少，83.4%的学生基本能在学校完成书面作业或完成大部分书面作业。

“双减”后，83.5%的学生未参加校外学科培训，学生居家学习活动内容发生积极改变，75.5%的家长认为周一至周五孩子在家阅读、运动、劳动、社会实践总时间增加，68.2%的家长认为孩子的睡眠时间明显增加。

《报告》同时显示，教师高质量作业设计能力亟待提高、教师工作压力和负担加重、校外培训机构仍存在违规行为、课后服务经费保障机制尚未健全等。

《报告》还显示，家长教育期望值较高。91.2%的家长希望孩子将来能取得本科或本科以上的学历。50%以上的学生认为家长期望太高是学习压力的最大来源；32.6%的家长为让孩子上好学校常常感到很焦虑，30.2%的家长不愿意自己的孩子上职业学校。（记者 靳晓燕）

(责编：孙竞、熊旭)

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