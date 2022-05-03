据新华社澳门电 （记者刘刚、李寒芳）第二届澳门高校外交演讲比赛近日落幕，8位决赛选手以“构建人类命运共同体”为主题各抒己见，现场气氛热烈，掌声不断。

全球抗疫合作、高质量共建“一带一路”、世界经济复苏、全球环境气候治理……选手们从多个角度出发，结合自身在澳门求学和人生经历，演绎对中国特色大国外交的思考和见解。参赛高校师生、特区青年社团代表及往届澳门青少年外交知识竞赛参赛师生约200人现场观赛。

经过激烈角逐，来自澳门保安部队高等学校的林智健、镜湖护理学院的佟昱萱、澳门大学的张雅惠以及澳门旅游学院的余晨露分别获得冠、亚、季、殿军。

选手们表示，通过参赛增强了对国家的归属感和自豪感，提高了讲好澳门故事和中国故事的能力水平，今后将进一步传承爱国爱澳核心价值，拓展国际视野，积极融入国家发展大局，为国家和澳门发展不断作出新贡献。

现场观赛的外交部驻澳门特派员公署特派员刘显法寄语澳门学子，要热爱伟大祖国，勇担时代重任，不断增强做中国人的志气、骨气、底气，弘扬爱国爱澳传统，树立为国家和人民奋斗终身的坚定理想；培养科学思维，站稳中国立场，坚定发出中国声音、坚守全人类共同价值；发挥澳门优势，促进中外交流，为促进中外人民相互理解、推动构建人类命运共同体贡献澳门智慧、澳青力量。

特区政府社会文化司司长欧阳瑜表示，特区政府将继续与外交部驻澳公署紧密合作，通过举办各项活动，促进青年学生了解国家发展，加深认识外交事务。推动青年参与构建人类命运共同体，向世界讲好“一国两制”的成功实践故事。

澳门高校外交演讲比赛是外交部驻澳公署与特区政府共同面向澳门高校创办的公共外交新品牌，旨在增进特区大学生对中国特色大国外交和涉澳外交的了解，进一步推进特区高校的爱国爱澳教育。去年首次举办赛事取得良好效果，今年优化了赛事环节，澳门高等院校也加入成为协办单位，力求让赛事发挥更大的影响力。

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