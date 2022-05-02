“你今天跳操了吗？”最近，有位知名艺人的健身操火爆全网，“云健身”“云减肥”的方式得到越来越多运动爱好者的青睐，“互联网+健身”新模式蕴藏着极大的发展潜力。但也有网友反映，“云健身”市场良莠不齐，更有消费陷阱和套路暗藏其中。专家认为，相关平台及从业者应合力打造优质内容，服务用户、积累口碑，让“云健身”成为引领全民运动的新风潮。

宅家练出好身材

经过一个冬天的“储藏”，每到春天便迎来健身减肥的旺季。在北京市一家健身工作室内，教练肖可开始了当晚的第一堂训练课。与以往不同的是，空旷的教室内没有一个学员，取而代之的是通过手机进行线上直播教学。

“受疫情影响，一些健身爱好者没法到健身房来训练。为了让他们在家也能坚持健身，工作室就专门开设了‘云课堂’。”肖可说，每晚她都会进行2个小时的直播课程，前1个小时是常规练习，后1个小时会对学员进行线上指导答疑，纠正学员的动作。课后，她还会在朋友圈和社交媒体上传健身视频和相关知识，鼓励喜欢健身的朋友坚持锻炼。

“互联网+健身”迅速发展，健身直播、运动类APP等“云健身”模式被越来越多的运动爱好者所接受，关注度、参与度快速增长。根据2020年《国民运动健康趋势报告》，在众多健身运动参与方式中，运动类APP的使用占48%，视频网站上运动视频的使用比例为37%，新兴的健身直播使用比例达20%。

在疫情常态化防控背景下，“云健身”依托无接触、随时练的优势，为众多用户提供了安全参与运动的新方式，也为整个健身行业注入新动能。

好习惯需要坚持

“从去年底到现在，我一共减掉了15公斤，肉眼可见的明显。”说起减肥经历，在互联网企业从事编程工作的李惟一向记者展示了“云健身”减肥前后的对比照，难掩兴奋。

由于工作原因，李惟一经常熬夜，饮食也不规律，过去几年里体重持续飙升，虽然办过3张健身卡，但因为时间紧张，去健身房的次数屈指可数。一次偶然的机会，他在互联网上看到一条“燃脂操”视频，从艰难跟跳到熟练掌握所有动作，再到“打卡”各类运动健身APP，李惟一的减肥之路从“云端”开始。

“‘云健身’最大的帮助，就是让我养成了健身的生活习惯。”李惟一说，“‘云健身’能随时随地在家练，我可以通过网络选择合适的训练课程，可以找到减肥伙伴，还能和家人一起参与，相互鼓励、共同进步，这是我减肥成功的关键。”

除了良好的氛围感之外，满足用户个性化需求也是“云健身”备受追捧的重要原因。记者实际使用了几款运动健身APP，其中大多数都有个性化定制功能，用户只需填写身体情况、偏好运动类型、健身减肥目标等，软件即可推荐相关健身计划以供选择。配合使用体脂秤、食物热量AI（人工智能）识别等设备和软件，用户可以更加全面了解体重、体脂等身体指标变化趋势，并根据专业人士的建议，调整饮食及能量摄入，在科学瘦身的同时，助力良好健康习惯的养成。

打造优质“云健身”内容

“互联网+健身”模式走红，为有健身需求的消费者提供了便捷与服务。然而也有健身爱好者反映，网上很多公众号、主播宣传的减肥新方法、健身综合训练听上去很有道理，但仔细分析就会发现，有的并不是在帮消费者减肥，而是在带货。记者了解到，健身主播带货的产品五花八门，有代餐、酵素、暴汗服、瘦身贴等，部分产品存在质量良莠不齐、过度营销、虚假宣传等问题。

“盈利对职业主播来说是绕不开的话题，但前提是要有持续的优质内容输出，也要对自己推荐的产品负责，这是在行业内立足的基础。”从事健身直播行业的李玉说。

目前“互联网+”正给全民健身领域带来深刻变化和强大推动力，未来仍然有很大的发展空间。相关平台及从业者应在打造优质内容方面达成共识，以优质内容赋能“云健身”行业实现长远发展，吸引更多人参与健身、享受运动，助力健康中国建设。（记者 金晨）

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