张杰（前排左三）在密三密斯光华中学汉语水平考试考点担任主考并与学校校长（前排中）及全体工作人员合影。

受访者供图

近日，由国务院侨务办公室主办，福建省人民政府侨务办公室、泉州师范学院、菲律宾晋江同乡总会、菲律宾华文学校联合会共同承办的2022年菲律宾华文教育线上研习班圆满落幕。

华文教育对菲律宾华人社会而言，既是传承中华文化、留住中华之“根”的重要平台，也是生存发展基础。多年来，菲律宾华文教育培养了一大批杰出华侨华人，成为中菲两国友好往来的桥梁纽带。

传播文化 一路生花

菲律宾侨中学院分校老师方东环在接受本报采访时说：“我在菲律宾从事华文教育已经18年了。回想起在中国，当听到旅菲华侨戴新民、戴宏达爱国、爱乡的感人事迹时，我的心久久不能平静。他们捐资建立了‘心谷幼儿园’，支持家乡南安市第二实验小学、南安市成功中学、闽南科技学院的建设。我在‘心谷’任教时，所有学生都是免费上学的。正是在爱国华侨的影响下，我开启了从事华文教育的生涯。”

菲律宾红烛华文教育基金会咨询委员张杰说：“我是从2013年开始接触华文教育的。起初没有想过会坚持到现在，但看到许多华侨华人不计代价，为华文教育无私奉献，他们的情怀深深触动了我。我曾经遇到过一个华校校长，他的学校仅有二三十个学生。尽管学校一直是在赔钱办学，但他们从来没想过放弃，坚持聘请老师，给学生开设华语和英文课。因为他们知道，作为当地仅有的一所华校，如果他们停止办学，那座城市就没有传播中华文化的场所了。”

“华文教育是海外传播中华文化最重要的场所之一，这也是我一路坚持下来的原因。”张杰说。

作为方东环老师的学生，孟浩讯说：“我从小接受华文教育。印象最深的是以前读书时，我学的是简体字，但有一次在另外一所学校，我看到那里的学生写的字和我们不同，复杂了许多，也比简体字多了很多笔画。我感到十分惊奇，后来知道那是繁体字。从那时起，我意识到中华文化内涵丰富，值得我一直探索下去。”

“我不仅教授华语知识，提高学生听、说、读、写的能力，而且传播中华传统美德，教做人做事的道理，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。”方东环说，“我现在任教于中学，会结合课本内容和现实例子来教学，比如，教学生‘百善孝为先’，要懂得尊敬长辈，孝敬父母。”

学思践悟 有的放矢

海外华文教育一直以来都面临一些难题，比如人才匮乏流失、资金困难、管理不善等。新冠肺炎疫情给华文教育带来了更加严峻的挑战，许多课程被迫转为线上，但华校网络教学技术尚不成熟，而且海外华侨华人经济上遭遇困难，大量生源流失，学校运营入不敷出。

方东环表示：“菲律宾华文教育存在师资严重缺乏问题。因此许多社团和华教机构纷纷组织师资培训班，比如，菲律宾晋江同乡总会坚持数十年开办培训班、校联机构组织线上研习班等，课程丰富多彩，包括教学理论学习、教学方法传授、游戏在华语教学中的运用、教材选择和使用等专题，这些都能从不同方面提升老师的专业知识水平和能力。我最近参加了菲律宾华文学校联合会举办的第一届、第二届线上优秀华语教师分享会，学习如何用电脑上网课，提高线上教学能力。这让我意识到，要活到老学到老，要学有所思、学以致用。”

“受新冠肺炎疫情影响，我们已经上了两年的网课。由于家庭负担不起学费等原因，学生流失很多，但好在许多华人社团、侨领慷慨捐资，帮助家境贫寒的学生申请补助金，重回华校学习。”方东环说。

张杰表示：“针对师资问题，我们开展了许多培训，分为学历培训和非学历培训，有短期培训和长期培训多种。一方面，我们请中国的侨办和汉办派老师来菲律宾支援教学，另一方面，菲律宾华校联合会与菲律宾华教中心会派当地愿意从事华文教育的学生，到中国接受学历教育。他们毕业后，会回到菲律宾任华教老师。迄今为止，我们已经培养了将近200名这样的学生。”

功在当代 利在长远

从第一所华侨学校创办算起，菲律宾华文教育迄今已有上百年的历史，培养了许多优秀的人才。

提到自己的学生时，张杰十分自豪：“蔡佳楠参加第三届华文创想曲作文大赛，荣获特等奖。柯颖哲经过推荐参加菲律宾华教中心的本土教师‘造血计划’，赴中国学习，学成后回到母校亚虞山培青中学成为了华文教学骨干。还有很多学生从华校毕业后，逐渐成长为企业高管，作为华社的新鲜血液，活跃于中菲经济和文化交流的各个领域。”

方东环说：“当地接受华文教育的群体主要是土生土长的菲律宾华裔，也有一些菲裔。学习中文和中华优秀传统文化有助于他们加深对中国各方面的了解，更好地继承、弘扬中华文化，将来成为中菲文化交流的使者。从现实意义来说，这也有利于他们个人发展，比如为今后从事贸易创造条件。”

“一日不读书，胸臆无佳想。一月不读书，耳目失精爽。在我看来，华文教育是非常伟大的，对我们大有裨益。一方面现在中文的使用范围广泛，我们不仅可以在中国使用中文，甚至在菲律宾、泰国、新加坡、马来西亚等国家都可以使用，十分方便。另一方面，华文教育能让我们更了解中国。我们学习过古诗、散文、小说、文言文，不论是古代中国著名的诗人、词人，还是现代文学作家，当我们读起他们的文字时，横跨千载，如见其人。” 孟浩讯说。

华文教育不仅促进个体发展，也为中菲两国各领域交流提供了一个更为广阔的平台，有利于增进两国友谊互信、促进两国人民相知相交，使两国和平、进步和繁荣的伙伴关系更上一层楼。

华文教育是海外华侨华人的留根工程。发展华文教育功在当代、利在千秋。张杰表示：“华文教育不仅能够让菲律宾民众更了解中国这些年的变化，而且能展现新时代的中国形象。我们的华校已经在菲律宾当地深深扎根、枝繁叶茂，为‘一带一路’和传播中华文化起到重要作用。”

(责编：李依环、熊旭)