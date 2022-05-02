王宏甲

原标题：到农民心田中去

乡村振兴在途中，巩固脱贫攻坚成果，防止返贫还是当前重大任务。李春雷的长篇报告文学《农民院士》此时由云南人民出版社出版。

作品写的“农民院士”，是中国工程院院士朱有勇。作品展现了朱有勇从农民子弟到工程院院士，在担任云南省科学技术协会主席、兼任云南农业大学名誉校长后，仍长期置身于云南澜沧县扶贫一线的忘我精神，书写了一位“把论文写在大地上”的农业科学家。

李春雷的报告文学，特别注重“美”，重于文字的简洁、修辞的优美，注重可阅可诵的韵律。努力使文本从纪实上升到可欣赏的境地，已逐渐形成他的叙述风格。这部作品，在写出朱有勇与澜沧江畔拉祜族农民共同攻坚克难的同时，还栩栩如生地描绘出一幅色彩斑斓的民族风情画卷——朱有勇是汉族人，出生在少数民族聚居地，从小就浸染在芦笙舞、烟盒舞、竹竿舞、对山歌、吃草烟等风俗里，对七彩斑斓的舞蹈、服饰有着深刻的童年记忆。这部作品的前半部分，以朱有勇成长过程中所经历的插秧、耕地、拾粪、喝火塘酒、娶媳妇迎亲等生活细节，将这里的风土人情、生活习俗、精神面貌刻画得淋漓尽致，浓墨重彩地勾勒出云南边陲如诗如画的绚丽情景。

值得一提的是，去年我也曾去澜沧拉祜族自治县踏访，对李春雷描写的拉祜族人的生活情景颇有共鸣。澜沧县是经典老电影《芦笙恋歌》的故事发生地。影片中的“恋歌”那么优美，并非电影编导者们凭空想象。在历史岁月中，澜沧江流域多民族男女青年婚前是可以自由交往的，“阿哥阿妹”相聚对唱情歌，经过一段时间交往，彼此愿意结合的就告诉父母，由父母主持给他们缔结婚姻。拉祜族长期生活在深山，以狩猎为生。在新中国，他们直接从原始社会过渡到社会主义社会，因而被称为“直过民族”。

他们在新中国获得了主人的地位，但要从狩猎时代进入农耕时代，还有许多新知识新技术要学习。青年时的朱有勇努力考上了云南农业大学，之后赴澳大利亚悉尼大学分子生物学系研修分子植物病理学，回国后曾担任教育部“农业生物多样性与病虫害控制重点实验室”主任。然而，家乡农村还有很多农业科技知识需要普及。李春雷在作品的中部和后部，重点写了朱有勇下乡扶贫的历程。

朱有勇初次登临蒿枝坝，走进寨子，猪屎牛粪随处可见，“一股原始气息”扑鼻而来。然而将要离开时，闭塞落后的拉祜族人民穿着民族服装，手拉手唱歌送别他，令他荡漾起诗意和感动。

在作者笔下，一个个艰难的脱贫故事活灵活现。

譬如对冬天种洋芋的争论，李娜努、刘扎丕、刘扎娃等都认为澜沧的冬天种不出洋芋。当朱有勇的示范田开始收获，一锄头下去，白白黄黄的马铃薯滚了出来时，疑虑重重的村民全变成了哑巴。旋即，哑巴又变成了喇叭。譬如李娜努跟着培训班学种林下三七，克服种种困难，赚钱后邀请朱有勇去她家吃杀猪饭。土坯灶台的大锅里炖着排骨，丈夫斟满酒要与院士一醉方休，李娜努应邀唱起山歌，狗在人群里钻来钻去。

刘扎丕家住半山腰，篱笆房，透风透雨。朱有勇在这个半山腰办培训班带来了人气，刘扎丕就在自家后院的空地上扩建了厨房，搭起大棚。大棚周围种上花草，围上篱笆。篱笆外面种满蔬菜，木瓜一串串，豆角满枝头。他还学会了用洋芋做十道菜，客人吃过，都忍不住称赞。

李春雷很用心于这一边疆民族地区的描写，从历史、文化、风俗等方面入笔，书中爬满茂密青藤的小木屋，屋顶上置放的金色葫芦，熊熊燃烧的篝火，吹芦笙的男主人，踏舞步的女主人，不时回响的悠扬歌声，似乎绽放出一朵朵色彩缤纷的鲜花，弥漫着袅袅芳香。整本书不仅真实记述了朱有勇院士的科学扶贫，也浓郁地描绘出这片地域多民族在现代社会多方面的融合与进步。

在院士带领的团队的帮扶下，昔日贫穷且颓废的刘扎娃，改名刘明生，不再抽烟喝酒，而是一门心思学技术。作者对这个拉祜族青年给予了极富感情的描绘：“朝霞满天的早晨，月光朦胧的晚上，他就坐在房顶上，吹起芦笙，唱起欢乐的歌曲……芦笙和歌声，把他的深情和希望，涂满了大山，像满天的彩霞，似满天的星辰。”

在浓郁的民族风情里，该书引领读者，看各项种植产业在祖国边疆生根、发芽、开花、结果。昔日冬闲地，变成了现在的黄金田。“在这片高原净土上，各种蔬菜都可以种植，马铃薯是带头大哥，青椒、茄子、黄瓜、油菜、丝瓜们都是兄弟姐妹。大家在这里开开心心、生龙活虎地成长着、成熟着……”故事结尾，芦笙再次吹起，《婚誓》的情歌在空中缭绕。“那是生命的情缘，那是生活的浪漫。整个蒿枝坝、横断山、澜沧江，都唱了起来、跳了起来。”

通览全书可发现，李春雷这本写《农民院士》，还特别重视报告出云南少数民族在新时代的生活状况。由于地理历史多因素遗留下来的问题，我国东西部发展不平衡，在共同富裕越来越为国家和人民重视的当今，如何帮助西部地区快速发展起来，特别需要产业振兴。产业振兴，需要科技支撑，而科技需要有人推广到劳动者中去。这就是农民院士朱有勇的意义，也是李春雷满腔热忱地撰写《农民院士》的意义。

（作者：王宏甲，系中国作协报告文学委员会副主任、中国报告文学学会副会长）

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