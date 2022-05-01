4月24日至5月15日，甘肃举行2022年全省职业院校技能大赛。 兰州资源环境职业技术大学供图

中新网兰州4月30日电 (记者 刘玉桃)“这次比赛让我认识到人外有人、山外有山。各个参赛队伍的水平都很高，给我很大压力，但也让我看到大家彼此间的差距，积累了宝贵的经验。”兰州资源环境职业技术大学地质与珠宝学院学生贺江涛说。

2022年甘肃职业院校技能大赛于4月24日至5月15日举行，来自全省27所高等职业院校、3所技师学院、136所中等职业学校、26所技工学校，共计6356名学生、2062名教师参赛，全省共设置24个赛点。

此次贺江涛参加比赛内容是宝玉石鉴定赛项，鉴定每一颗宝石最具特点的地方，用五到六条鉴定依据最后定出它的名称就是本次比赛的内容。“比赛对参赛选手仪器规范使用、鉴定能力以及心理素质等都是一种考验。”贺江涛说。

图为职业院校技能大赛比赛现场。 兰州资源环境职业技术大学供图

谈起为何对珠宝鉴定感兴趣，贺江涛说：“宝石就像人一样，每一颗都是这个世界上独一无二的，带给人无尽的探索乐趣。源于兴趣选择这个专业，在学习期间，我发现自己很适合做宝石鉴定，也很荣幸能被老师选为省赛集训队的一员。”

本次比赛设中高职学生组、中高职教师组、中高职班主任能力比赛和中高职教学能力比赛。师生将在农林牧渔、资源环境与安全、土木建筑、装备制造、交通运输、医药卫生、财经商贸、文化艺术等18个大类210个赛项中展开角逐。

大赛组委会副主任、甘肃省教育厅一级巡视员时宁国表示，全省职业院校技能大赛作为甘肃职业教育领域的顶级赛事，是促进职业院校相互学习交流的重要渠道，也是发现、培养、挖掘技能人才的重要途径，通过比赛，将推进职业教育产教融合和人才培养模式改革，扩大职业教育社会影响。

图为学生参加珠宝鉴定赛项。 兰州资源环境职业技术大学供图

作为赛点之一的兰州资源环境职业技术大学将有158名中职学生、57名中职教师、460名高职学生和39名高职教师，共714名选手参加珠宝玉石鉴定、大气环境监测与治理技术、水处理技术、云计算、矿井灾害应急救援技术、全媒体综合技术应用等22个赛项。

兰州资源环境职业技术大学党委书记郑绍忠表示，学校将坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”的原则，虚心学习兄弟院校办学经验与发展成果，寻找差距、弥补不足，不断提高人才培养质量，不断提高内涵发展水平，努力朝着建设特色鲜明高水平职业技术大学的目标前行。(完)

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