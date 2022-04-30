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我国非遗保护有了本硕教材 非遗学学科建设迈出关键一步

2022年04月30日08:34 | 来源：新华社
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我国非遗学学科建设迈出关键一步。记者28日从天津大学冯骥才文学艺术研究院在线举办的天津大学“非物质文化遗产系列教材”编写启动会上获悉，作为我国首个非物质文化遗产学交叉学科硕士学位授权点，天津大学启动非遗系列教材编写，首批三卷教材。

天津大学“非物质文化遗产系列教材”编写启动会现场。

2021年10月，我国首个非物质文化遗产学交叉学科硕士学位授权点落户天津大学，标志着我国非遗保护人才培养进入了高层次、专业化的新阶段，也标志着我国非遗保护事业从“抢救性保护”进入“科学保护”的新阶段。

非物质文化遗产学是人文科学、社会科学以及自然科学混融交叉的学科，致力于培养较好掌握文化遗产基本理论、方法和知识体系，能够胜任非物质文化遗产调查认定、传承保护、宣传推广、转化利用等工作需要的高层次、专业化人才。

冯骥才在天津大学“非物质文化遗产系列教材”编写启动会上向线上参会的编委会委员颁发聘书。

在学科建设和人才培养工作中，教材意义重大。会上，天津大学首批“非物质文化遗产系列教材”编辑委员会正式成立，著名作家、天津大学冯骥才文学艺术研究院院长冯骥才担任编委会主任、系列教材总主编，12位专家担任编委会委员。首批教材《非物质文化遗产通论》《民间文艺学教程》《传承人口述史教程》的编写工作正式启动。

冯骥才在“非物质文化遗产系列教材”编写启动会上发言。

“‘非物质文化遗产系列教材’编写将为非遗建立完整的知识体系和严谨明晰的理论体系，可以找到非遗独特的教育方式，为非遗教育培养研究人才和管理人才。”冯骥才说。

据介绍，“非物质文化遗产系列教材”适用于非物质文化遗产相关领域的本科生、研究生教学工作，首批三卷教材拟于年内完稿，新学期即可在教学中使用讲义。（记者周润健）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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