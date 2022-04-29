人民网北京4月29日电 （记者孙竞）今天，以“数字化与未来教育”为主题的第三届《教育研究》论坛在北京召开。论坛以报告和对话的形式对“元宇宙与教育生态重构”“人工智能与机器学习”“区块链与教育评价改革”“大数据与教育治理现代化”“教育信息化伦理与安全”“计算社会科学与教育研究范式变革”六大议题展开探讨。

中国教育科学研究院党委副书记、副院长殷长春表示，数字化已经成为教育的时代特征和研究热点。论坛议题反映了大家对数字化时代“教育何为”这一问题的关注，为进一步理解教育数字化的现状和未来、机遇和挑战提供了对话的契机。

集美大学党委书记沈灿煌指出，本届论坛主题积极回应国家和时代的需要，探讨的主题涉及元宇宙、大数据、云计算、人工智能、区块链等，都是当下前沿、热点的领域，突出了全局性、战略性、前瞻性问题研究。

论坛上，与会专家学者就数字化教育相关热点发表主题报告。武汉理工大学校长杨宗凯教授认为，元宇宙是技术深度创新并广泛集成的产物，通过虚拟与真实、线上与线下的融合，创造出空间接近无限开放的新世界。元宇宙的深入发展，会对教育环境、教育资源、教育模式等方面产生影响，有可能引发未来教育的深刻变革。对外经贸大学信息学院院长熊璋教授认为，高等教育数字化战略是国家发展战略的重要组成部分、是高等教育升级的关键抓手、是高等教育发展的新特征。依托数字科技新特征的教育创新包括教与学的创新、从个体到整体的教育大脑建设、各学科教师数字素养的提升。清华大学社会科学学院长聘教授张小劲认为，计算社会科学是大数据时代的产物，受大数据时代科学技术条件的驱动，实现了计算科学、网络科学与社会科学相互结合、双向融通。计算社会科学在深远的意义上对社会科学提出了巨大的挑战，既包括范式革命的维度又涉及具体的方法技能，还包括全新的知识发现和推进，教育科研体系和人才培养体系必须对此做出必要的回应。北京师范大学未来教育高精尖创新中心执行主任余胜泉教授认为，基于大数据的计算实验为教育提供了新的研究方法与分析技术，在宏观层面可用于研究教育资源配置，在中观层面可以研究教育公共服务，在微观层面可以研究各要素及个体对教育系统的影响作用，帮助人们科学制定教育政策，改进教育系统。

据悉，本届论坛由教育研究杂志社主办，集美大学师范学院承办。论坛以“京厦同步、双线混合”方式召开，来自全国1300多名代表与会。

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