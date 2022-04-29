人民网北京4月29日电 （记者郝孟佳）27日，由中国教育部主办，中国教育国际交流协会承办的金砖国家职业教育联盟大会在北京以线上线下相结合形式召开，金砖五国职业教育主管部门、驻华使节、行业组织、职业院校和企业代表共百余人出席会议，共同见证金砖国家职业教育联盟正式成立。

金砖国家职业教育联盟成立大会主会场 中国教育国际交流协会供图

中国教育部副部长田学军在致辞中指出，金砖国家职业教育联盟对于促进五国职业教育改革发展、打造对话和信息平台、推动职业教育合作走深走实具有重要意义，将为共同应对教育领域挑战、助推各国经济转型和产业升级、共创全球发展新时代作出积极贡献。

田学军对联盟未来发展提出三点建议：一是五国共同参与，确保取得实效，联盟建设应秉持开放合作理念，充分发挥每个国家、每个成员的积极性。二是深化产教融合，不断增强职业教育适应性，培养更多适应经济社会发展需求的高素质人才。三是创新发展途径，利用现代技术加快技能人才培养模式改革，加大绿色技术和数字化赋能推广力度。

中国教育国际交流协会副秘书长余有根在发言中表示，联盟成立积极落实金砖领导人共识，顺应时代发展潮流，契合金砖国家根本利益，充分体现了五国政府对拓展高水平合作的高度重视和加强高质量职业教育合作的共同愿望。中国教育国际交流协会将同各方携手规划金砖国家职业教育发展蓝图。

在金砖五国职业教育主管部门支持和指导下，金砖国家职业教育联盟由各国行业组织、职业院校、研究机构和企业等组成，五国发起成员单位共68家。

本着“平等、互利、合作、共赢”的原则，联盟旨在打造金砖国家间职业教育信息互通、经验共享和项目合作的多边平台，促进联盟成员开展务实合作，推动各国职业技术教育共同提升，为青年人赋能，拉动就业，服务金砖国家经济社会发展。

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