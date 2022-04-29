人民网北京4月29日电 （记者郝孟佳）“讲乡村振兴故事 做奋进有为青年”国家开放大学办学体系青年大联学28日举办。

国家开放大学党委书记、校长荆德刚在致辞中表示，本次联学活动意义深远，展现了国开青年倾力奉献、勇于担当的时代风采。他号召国家开放大学办学体系广大青年师生，要牢记总书记的教诲和期望，让听党话、跟党走的信念成为自觉追求，让爱学习、爱读书成为自觉行动，让勇于担当、埋头苦干成为国开人的优良作风。他希望，广大青年师生把个人理想融入开放教育改革发展中，投入到世界一流开放大学的建设上，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

据了解，国家开放大学总部和河南分部、海南分部、四川分部、贵州分部、甘肃分部、新疆分部等办学体系结合自身办学特色和乡村振兴实践，共同策划制作了《以青春之姿 担国家之使命》专题片，通过办学体系青年代表讲述乡村振兴故事，分享学习体会，在国开体系师生中形成大学习、大讨论、大实践的学习态势，激励广大青年奋进新国开，建功新时代。

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