本报北京4月28日电 （记者贺勇）记者从北京市人社局获悉：为进一步深化技能人才评价工作改革，改善新职业人才供给质量结构，北京市将对20个新职业劳动者开展技能等级认定工作，包括互联网营销师、网约配送员、电子竞技员、人工智能训练师等。取得职业技能等级证书的人员，将纳入技能人才统计范围。用人单位结合用人需求，根据新职业技能等级认定结果合理安排使用技能人才，实现职业技能等级认定结果与技能人才使用相衔接。

随着新技术、新产业、新业态、新模式的不断发展，新职业不断涌现，为服务首都发展发挥了重要作用。北京市人社局相关负责人表示，开展新职业技能等级认定工作，是服务首都战略性新兴产业发展、助力“两区”建设、深化推进技能人才评价工作改革的重要举措，是改善新职业人才供给质量结构、加快培养适应首都高质量发展和高水平人才高地建设需要的高素质劳动者的重要保障。

按照国家职业技能标准设置，北京市的新职业技能等级认定标准分为5个技能等级，分别是初级工（五级）、中级工（四级）、高级工（三级）、技师（二级）和高级技师（一级）。在新职业等级认定的方式上，认定机构依据国家职业技能标准，结合实际确定评价内容，采取理论知识考试、实际操作考核、综合评审等方式组织实施认定工作。认定机构也可以结合新职业岗位实际，制定破格申报和直接认定具体办法，不拘一格选拔人才。

据介绍，北京对新职业认定实行清单化管理，未来还将根据国家新职业发布情况动态调整。下一步，北京将适应新经济、新业态的发展趋势，立足新产业发展需求，加大对新职业技能人才的培养力度。通过将职业技能等级认定工作与培训工作有机结合，有效提升社会劳动者的综合素质和技能水平。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 14 版）

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