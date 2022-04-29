本报记者 吴月辉

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我国科学家最新研究表明，通过电催化结合生物合成的方式，将二氧化碳高效还原合成高浓度乙酸，进一步利用微生物可以合成葡萄糖和脂肪酸。该成果以封面文章形式，于北京时间4月28日发表于国际期刊《自然·催化》上。这项突破为人工和半人工合成“粮食”提供了新技术，为进一步发展基于电力驱动的新型农业与生物制造业提供了新范例。

去年9月，我国科学家在合成生物学领域取得重大突破，在国际上首次在实验室实现了二氧化碳到淀粉的从头合成。那么，二氧化碳除了可以合成淀粉，还能合成其他东西吗？

日前，由电子科技大学夏川课题组、中国科学院深圳先进技术研究院于涛课题组与中国科学技术大学曾杰课题组共同完成的最新研究表明，通过电催化结合生物合成的方式，将二氧化碳高效还原合成高浓度乙酸，进一步利用微生物可以合成葡萄糖和脂肪酸。

北京时间4月28日，该成果以封面文章形式发表于国际期刊《自然·催化》上。“该工作为人工和半人工合成‘粮食’提供了新技术。”中国科学院院士、中国化学会催化专业委员会主任李灿说。

二氧化碳先转化为一氧化碳，再合成乙酸

二氧化碳究竟如何合成葡萄糖和脂肪酸？

“首先，我们需要把二氧化碳转化为可供微生物利用的‘原料’，方便微生物发酵。”曾杰说，清洁、高效的电催化技术可以在常温常压条件下工作，是实现这个过程的理想选择。

至于要转化为哪种“原料”，研究人员将目光瞄准了乙酸。因为乙酸不仅是食醋的主要成分，也是一种优秀的生物合成碳源，可以转化为葡萄糖等其他生物物质。

“二氧化碳直接电解可以得到乙酸，但效率不高，所以我们决定分两步——先高效得到一氧化碳，再从一氧化碳到乙酸。”曾杰说。

目前，一氧化碳到乙酸的电合成效率（即乙酸法拉第效率）和纯度不尽如人意。对此，科研人员发现，一氧化碳通过脉冲电化学还原工艺形成的晶界铜催化合成乙酸法拉第效率可达52%。

“实际生产中，提升电流可以提升功率，但是可能会降低法拉第效率。”夏川说，就好比把每天的工作时间从8小时延长到12小时，虽然时间更久，但工作效率反而会下降。“因此，我们把最高偏电流密度提升到321mA/cm2（毫安/平方厘米）时，乙酸法拉第效率仍保持在46%，能够较好地保持高电流和高法拉第效率的平衡。”

不过，常规电催化装置生产出的乙酸混合着很多电解质盐，无法直接用于生物发酵。所以，为了“喂饱”微生物，不仅要提升转化效率，保证“食物”的数量，还要得到不含电解质盐的纯乙酸，保证“食物”的质量。

“我们利用新型固态电解质反应装置，使用固态电解质代替原本的电解质盐溶液，直接得到了无需进一步分离的纯乙酸水溶液。”夏川介绍，利用该装置，能超140小时连续制备纯度达97%的乙酸水溶液。

把乙酸“喂”给酿酒酵母，生成葡萄糖和脂肪酸

得到乙酸后，科研人员开始尝试利用酿酒酵母这一微生物来合成葡萄糖。

“酿酒酵母主要用于奶酪、馒头、酒等食品的发酵，同时也常被用作微生物制造与细胞生物学研究的模式生物。”于涛说，利用酿酒酵母通过乙酸来合成葡萄糖的过程，就像是微生物在“吃醋”。酿酒酵母通过不断地“吃醋”来合成葡萄糖。

然而，在这个过程中，酿酒酵母本身也会代谢掉一部分葡萄糖，所以产量并不高。为了解决这一问题，科研团队通过敲除酿酒酵母中代谢葡萄糖的3个关键酶元件，废除了酿酒酵母代谢葡萄糖的能力。敲除之后，实验中的工程酵母菌株在摇瓶发酵的条件下，合成的葡萄糖产量达到1.7g/L（克/升）。

“利用模式生物酿酒酵母‘从无到有’的在克级水平合成葡萄糖，这代表了该方式较高的生产水平与发展潜力。”于涛说，为了进一步提升合成的葡萄糖产量，不仅要废除酿酒酵母代谢葡萄糖的能力，还要加强它本身积累葡萄糖的能力。

于是，科研人员又敲除了两个疑似具备代谢葡萄糖能力的酶元件，同时插入来自泛菌属和大肠杆菌的葡萄糖磷酸酶元件。

于涛表示，这两种酶可以将酵母体内其他通路中的磷酸分子转化为葡萄糖，加强了酵母菌积累葡萄糖的能力。经过改造后的工程酵母菌株的葡萄糖产量达到2.2g/L，产量提高了30%。

在利用乙酸制备脂肪酸的过程中，研究人员通过类似的基因编辑技术，强化了酵母细胞生成脂肪酸的能力。经过改造后的酵母菌株对脂肪酸的产量达到448.5mg/L（毫克/升）。

新型催化方式，有助于高效制备高附加值化学品

中国科学院院士、上海交通大学微生物代谢国家重点实验室主任邓子新认为，这项研究工作开辟了电化学结合活细胞催化制备葡萄糖等粮食产物的新策略，为进一步发展基于电力驱动的新型农业与生物制造业提供了新范例，是二氧化碳利用方面的重要方向。

近年来，随着新能源发电的迅速崛起，二氧化碳电还原技术已经具备与依赖化石能源的传统化工工艺竞争的潜力。因此，研究关于二氧化碳电还原制备高附加值化学品及燃料的高效工艺，被学界认为是实现零碳排放的重要研究方向之一。

目前，如何高效、可持续地将二氧化碳转化为富含能量的长链分子仍是巨大挑战。

夏川说：“为了规避二氧化碳电还原的产物局限性，可考虑将二氧化碳电还原过程与生物过程相耦合，以电催化产物作为电子载体，供微生物后续发酵合成长碳链的化学产品，进而用于生产和生活。”

合适的电子载体对微生物发酵至关重要。由于二氧化碳电还原的气相产物均难溶于水，生物利用效率低，因此优先选择二氧化碳电还原的液相产物作为生物发酵的电子载体。然而，普通电化学反应器中所得的液体产物是与电解质盐混在一起的混合物，不能直接用于生物发酵。固态电解质反应器的开发有效解决了二氧化碳电还原液体产物分离的问题，可以连续稳定地为微生物发酵提供液态电子载体。

微生物的优点是产物多样性很高，能够合成许多无法通过人工生产或人工生产效率很低的化合物。

曾杰表示：“接下来，我们将进一步研究电催化与生物发酵这两个平台的同配性和兼容性。”未来如果要合成淀粉、制造色素、生产药物等，只需保持电催化设施不改变，更换发酵使用的微生物就能实现。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 11 版）

(责编：孙竞、熊旭)