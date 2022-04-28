人民网北京4月28日电 （记者孙竞）今天上午，由北京语言大学、武汉大学、北京外国语大学、防灾科技学院、南方医科大学等29家单位共同发起的国家应急语言服务团在京成立。

教育部党组成员、副部长、国家语委主任田学军指出，从抗击疫情实践中发展起来的我国应急语言服务，是语言文字战线积极服务国家重大需求的生动案例，充分展现了语言文字工作者的家国情怀和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，体现了语言文字战线的使命担当。国家应急语言服务团的成立，标志着我国应急语言服务翻开了新篇章。

田学军强调，要提高思想认识，切实担当应急语言服务的职责使命；要坚持强基固本，大力提升应急语言服务的质量水平；要强化协同发力，统筹做好应急语言服务的组织实施。希望服务团以“强语强国，应急有我”的担当精神，扎实做好应急语言服务各项工作，助力应急管理体系和能力现代化建设，共同推动新时代语言文字事业迈向新台阶。

据介绍，国家应急语言服务团是由志愿从事应急语言服务的相关机构和个人自愿组成的公益联盟组织，主要针对各类突发公共事件应急处置及国家其他领域重要工作中急需克服的语言障碍，提供国家通用语言文字、少数民族语言文字、汉语方言、手语、盲文、外国语言文字等方面的语言服务。

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