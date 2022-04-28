人民网北京4月28日电 （记者李依环）疫情发生以来，学生的心理健康问题受到社会广泛关注。今天上午召开的教育部新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰就“疫情防控形势下，如何缓解师生的不良情绪”回答了记者提问。

“任何重大事件都会影响到人们的心理。这次抗击疫情持续时间之久，广大师生所付出的努力之大，特别是对他们的日常学习和生活的影响之大，都是前所未有的。所以出现各种各样的心理上的疑惑、困惑、焦虑、紧张、不安等情绪，应该说是非常正常的。”王登峰谈到。

近期，国家智慧教育公共服务平台新增上线心理健康专题资源。王登峰表示，从缓解心理紧张来讲，心理援助是其中一个非常重要的方面，也就是由心理学专业人士对出现心理上的焦虑、困境的人提供专业的指导。这是刚上线的平台中两个热线（教育部华中师大心理援助热线、教育部华东师大心理援助热线）所要做的最核心工作。

“其实从缓解心理焦虑来讲，除了专业人士工作之外，更需要身边的人给他们提供直接的支持和帮助。”王登峰说。

王登峰指出，首先，要做到信息交流畅通。当出现心理问题时，很多情况下是因为掌握的信息不全面、不准确，疫情防控过程中，不管是线上线下教学的转换、校门管理的具体要求改变，还是自我健康监测等，相关信息和要求必须要做到及时让所有人知晓。这是一个确保心理健康、缓解焦虑情绪最重要、也是最基本的方法。

第二是做到保障有力。疫情防控期间，国家智慧教育公共服务平台也是一个保障线上教学非常重要的平台。除了在线学习的保障之外，后勤服务保障、心理援助等都属于保障有力的内容，这也是缓解心理紧张最可靠的一个基础。

第三是要有关心关爱。政策要有温度，制度规定也要有温度。在严格落实防控措施的同时，对有特殊需要的群体还要给予特别的关心和关爱。这里面包括线上、线下学习转换过程中，学习资源、信息化资源能否及时到达每一位需要者的面前。其中也包括有考试需求、就业需求的师生，这方面要能够给予他们一些特殊的帮助。

(责编：郝孟佳、熊旭)