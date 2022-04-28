人民网北京4月28日电 （记者李依环）国家智慧教育平台今年3月28日正式上线运行。今天上午召开的教育部新闻发布会上，教育部社会科学司副司长宋凌云介绍了国家智慧教育公共服务平台“大思政课”资源有关情况。

宋凌云指出，教育部在国家智慧教育公共服务平台上线“抗疫精神”“北京冬奥精神”等“大思政课”专题资源，供全国师生学习使用。这一专题的推出，归结到一点，就是要用中国精神引领、激励、感召广大学生坚定不移听党话、跟党走，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

对于上线相关专题的考虑，宋凌云表示，主要有以下三点：一是坚持学生至上，全新打造“泛在可及”的数字化资源。学生的关注点在哪里，思政课就要紧跟到哪里。当代青少年是网络“原住民”，思政课数字化势在必行，亟需通过数字化的放大、叠加和倍增效应，全面提升思政课质量和水平。

“‘抗击疫情’‘北京冬奥精神’等这些专题既讲授知识、解读政策，又回应困惑、析理明道，将引领思政课智慧教育革新升级，形成新样态、激发新动能。”宋凌云说。

二是坚持全员育人，全力开发“情理交融”的思政“金课”。建设一支专兼结合的教师队伍是“大思政课”建设的重中之重。教育部大力推广特聘教授、兼职教师制度，鼓励党政领导、科学家、老同志、先进模范等走进校园、走上网络讲授思政课。

“北京冬奥精神”专题中《同上一堂“冰雪”思政大课》，邀请了北京体育大学党委书记、中国农业大学马克思主义学院院长、清华大学美术学院党委书记进行专门讲授，还邀请杨扬、徐梦桃、苏翊鸣、武大靖、杨洪琼等13名冰雪名将以及志愿者、制冰师等共同讲述，制作了一堂鲜活、生动的思政“金课”。

三是坚持协同共建，全面拓展“一体联动”的“大思政课”工作格局。教育部强化系统观念，加强统筹协调，推动与部委、地方和企业共建，实现协同联动、形成工作合力。本次“抗击疫情”“北京冬奥精神”等专题资源得到了国家体育总局、北京冬奥会和冬残奥会组委会、北京市委教育工委、福建省委教育工委、人民网和有关高校等的大力支持，是一次集中力量办思政课的成功实践。

下一步，教育部将以“大思政课”建设为牵引，打造数字化、一体化、精细化优质资源供给体系，建好“超市”、畅通“物流”、改进“配方”、提升“厨艺”，用心烹饪有滋有味、营养丰富的思想“大餐”，满足学生的成长发展需求。

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