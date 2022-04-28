人民网北京4月28日电 （记者孙竞）近日，2022年金砖国家网络大学年会以线上线下相结合的方式在北京召开。金砖国家网络大学成员高校代表以及全球13个国家的专家学者共300余人出席年会。本次年会由北京师范大学与华北水利水电大学主办，河海大学、西南大学、东北林业大学、湖南大学协办。

教育部国际合作与交流司副司长方军表示，希望金砖国家网络大学通过更紧密的交流合作，助力金砖国家可持续发展、助推金砖国家高水平大学建设、助益金砖国家数字教育推广，在交换意见中探索更多未知、创新更多理念、达成更多共识，取得丰硕的年会成果，进一步发扬“开放、包容、合作、共赢”的金砖国家精神，继续推动金砖国家高等教育迈上新的台阶。

本次年会以“构建一流大学间伙伴关系，助力金砖国家可持续发展”为主题，围绕能源、计算机科学和信息安全、金砖国家研究、生态和气候变化、水资源和污染治理六个金砖国家网络大学优先合作领域设置主论坛和平行分论坛。北京师范大学政府管理学院等六所中方院校的学术单位围绕金砖国家研究等学科领域举办了十余场国际学术研讨会。在为期两天的学术研讨会期间，与会各国专家就推进金砖国家高等教育合作及金砖国家可持续发展贡献了智慧。

北京师范大学副校长周作宇表示，在为期两天的论坛期间，本着“开放包容合作共赢”的金砖国家精神，克服疫情带来的不便，五国数百位参会代表围绕年会主题，交流了思想，联络了感情，启迪了智慧，增进了理解，共同推动金砖国家网络大学的发展进步，展现了学术共同体的魅力。

据介绍，金砖国家网络大学（BRICS Network University）于2015年7月金砖国家领导人第七次会晤期间宣布成立，旨在通过灵活的教育形式提供高质量终身学习的机遇，通过创造和传播知识与技能，促进金砖国家可持续发展，培养高资质专业人员，满足金砖国家对特殊领域的需求。截至目前，共有来自金砖国家的55所高校被吸纳为成员单位。

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