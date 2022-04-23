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重庆2022年欲引进各类急需紧缺人才超1.5万名

2022年04月23日09:15 | 来源：中国新闻网
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中新网重庆4月22日电 (记者 钟旖)重庆市22日启动2022年“百万英才兴重庆”系列引才活动。记者获悉，2022年，重庆市将开展线上线下引才活动240场以上，计划引进各类急需紧缺人才1.5万名以上。

“重庆引育政策内容不断丰富，人才‘近悦远来’生态得到持续优化。”重庆市委组织部人才发展中心主任钟建川介绍说，“百万英才兴重庆”活动是重庆引才活动的核心品牌，已开展引才活动890场，打造了“博士渝行周”、城市行等子品牌。

重庆市人力社保局相关负责人称，2022年重庆将紧扣主要支柱产业和33条重点产业链需求，通过“线上+线下”相结合的方式开展引才活动240场以上，同时有针对性地策划专场引才活动，实施城市行、高校行、行业专场、请进来、互联网+引才、海外专场等六大类引才活动75场以上，保障重庆市重点行业、重点领域用才需求。

据悉，截至2021年底，“百万英才兴重庆”活动已覆盖全国32所“双一流”高校和海外17个国家及地区，建立海外联络站53个。2022年，重庆将围绕“百万英才兴重庆”统筹推荐引才活动，并用好“双一流”高校、海外引才联络站、校友会等引才平台资源。

当天，重庆市人力社保局还同时发布了2022年博士后岗位需求，重庆市485个博士后科研站共有3011个博士后岗位虚位以待。

“今年的博士后岗位学科覆盖更全，科研平台更强，产业结合更优，薪酬待遇也更高，部分超50万元。”重庆市人力社保局相关负责人介绍说，求职者可通过“掌中宝”小程序快速了解重庆博士后站的基本情况、专业需求、科研平台、薪资待遇，实现岗位与人才的精准匹配。

该负责人表示，下一步，重庆将深入实施重庆市博士后创新人才支持计划，积极推荐重庆制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业、国家“专精特新”小巨人企业等设立国家级博士后科研工作站，全面提档博士后人才交流和服务，以“贴心式服务”让青年科技人才立住脚、留住心、扎下根。

(责编：孙竞、熊旭)

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