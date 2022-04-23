图为设立“中国心理学创新基金”签订捐赠协议现场。 西南大学供图

中新网重庆4月22日电(记者 钟旖)为推动中国心理学创新发展，22日，西南大学心理学学科奠基者黄希庭，将本人及已故夫人孙承惠的一生积蓄300万元捐赠给西南大学成立“中国心理学创新基金”，用于奖励在中国特色心理学理论创新、研究创新、应用创新、教学创新等方面作出突出贡献的心理学工作者。

现85岁的黄希庭教授是中国知名心理学家，在西南大学从教60余年，为西南大学的心理学学科建设、中国心理学事业的发展和人才培养做出了重要贡献，在中国开创了时间心理学、健全人格养成教育、中国特色社区心理学研究，出版了一系列高等学校心理学的优秀教材和教学参考书。他曾获“中国心理学会终身成就奖”“全国教书育人楷模”“当代教育名家”等荣誉。

据介绍，“中国心理学创新基金”每两年评选一次，每次评审一等奖一名，奖励额度20万元；二等奖两名，奖励额度10万元。后期随着基金规模扩大，将增加奖励人数和奖励额度。

黄希庭在谈及设立创新基金初衷时说，心理学研究必须要有原创性、引领性和实用性。“原创”指从中国实际出发，发展出反映中国人精神面貌的心理学。黄希庭认为，中国特色的心理学发展，既要立足中国优秀的文化，又要吸收借鉴海外有益的理论和学术成果，同时也要为人民的心理健康和幸福服务，其创新要为实践服务，要把心理学的成果写在中国老百姓的心坎里，点燃心灵的真善美。

西南大学党委副书记安春元表示，西南大学教育基金会将向该基金注入150万元，使“中国心理学创新基金”产生更大、更广、更深远的影响。

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