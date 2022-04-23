中新网上海4月22日电 (陈静沈莉)感染新冠病毒的人们被转运到方舱或者定点医院，是一件让人有些难过的事情。可是，有些人仍在坚持不懈地做着自己力所能及的事，点亮微光、照亮他人。其实，爱和温暖每天都在。

记者22日了解到，在上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院负责接管的纪念路方舱医院里，有位1999年出生的数学老师，每天在给学生上直播课，成为一道风景线。这位教师姓郑，原本居家线上教学的他突然接到核酸结果阳性的通知，需要被转运到虹口区的方舱医院。

当他接到要去方舱医院隔离的通知后，便立刻准备好了上网课的整套设备。郑老师告诉记者：“我马上就开始收拾东西，上网课需要用的东西都带上了。”

如今，在方舱医院里每一天，郑老师都很忙碌，备课、上课、答疑、批改作业……其实，郑老师本可以找别人代课，可他却坚持在方舱上课。他说，这是为了兑现和孩子们承诺。学生们通过视频看到了在方舱中的老师，上课认真了很多。他们纷纷表示，不想辜负郑老师的辛苦。有学生直言“这些天，我听得最认真的就是数学课。”

郑老师告诉记者，在方舱医院他希望用实际行动告诉学生们“疫情并不可怕，重要的是要有积极的心态”。他也想借此机会，给学生上难得的“生命教育”课。

在纪念路方舱医院里，常常会出现一位大叔忙碌的身影。他不是帮助医疗队队员们搬运物资，就是发放餐食，很少看到他休息。医疗队员们都尊称他为“志愿者队长”。这位“志愿者队长”姓华，今年59岁。“坐不住啊！”每当护士叮嘱他多休息的时候，他就这样“搪塞”道。“我是一名中共党员，以前从事服务行业，为别人服务，我会觉得很快乐！”尽自己所能去帮助他人，是华先生内心不变的信念。

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