人民网北京4月22日电 （记者李依环）20日，北京科技大学举办全球“慧”聚·大学校长论坛。据介绍，本次论坛以线下线上形式同步开展，主题为“协同创新，共谋高等教育合作新未来”，来自日本北海道大学、美国德克萨斯大学阿灵顿分校、法国国立航空航天大学、英国德蒙福特大学等海内外高校负责人参加研讨。

据介绍，今年是北京科技大学建校70周年。本次论坛为校庆献礼、为合作奋楫、为教育立心，旨在探索创新举措，立足于深化中外大学合作与交流，共谋全球科技与人文发展蓝图，共创世界高等教育新未来。

北京科技大学党委书记武贵龙代表学校致欢迎辞。他表示，目前，学校已经与230余所世界知名大学和科研机构建立了良好的合作关系，形成了全方位、宽领域、多层次、有重点的国际交流格局。面向未来，期待学校能与各高水平院校继续开展精诚合作。

论坛上，来自海外高校的嘉宾围绕“后疫情时代教育国际交流合作的机遇与挑战”“后疫情时代高等教育改革措施与发展趋势”“高校教学和科研国际化的合作模式探索”“在线教育的未来与新使命”“世界一流大学的核心竞争力与人才培养文化”“大学的历史积淀与文化传承”等话题线上进行了主题报告。

天津大学党委书记杨贤金围绕后疫情时代高等工程教育的挑战和机遇，线上分享了教育改革创新的思考与探索。北京大学常务副校长龚旗煌聚焦于新时代高水平人才培养的新形势与新要求，与参会嘉宾探讨了创新思路与举措。

北京科技大学校长杨仁树作题为《统筹“六学”思维，推动高等教育内涵式发展》的主题报告。他谈到，世界一流大学应当具有解决人类面临的共同难题的情怀与担当，不仅要成为学术、学说的策源地，还要成为不同文化、文明对话交流的桥梁和纽带，为人类文明的延续与发展作出应有贡献。

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