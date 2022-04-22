人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

北京师范大学教授边玉芳：家庭教育重在促进孩子人格健全和心理健康

2022年04月22日14:32 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月22日电 （记者郝孟佳）近日，由北京教育新闻中心、北京市朝阳区社区学院（职工大学）、现代教育报社联合举办的“现代教育大讲堂”大型家庭教育公益讲座开播。北京师范大学教授边玉芳表示，家庭教育的本质是帮助孩子养成良好的行为和习惯，培养广泛的兴趣爱好，树立正确的成才观，形成良好的思想品质，促进其身心健康发展。

边玉芳说，众多家长将孩子的学习情况视为“心病”，其实成绩受诸多因素的影响，家长要清楚对成绩的高期待是否符合孩子能达到的水平。边玉芳通过剖析家庭教育案例、讲解家庭教育知识、解答家长疑惑，引导家长正确认识家庭教育对孩子成长的价值，鼓励家长通过多种渠道参与学习，坚信家庭教育对孩子成长的影响力，努力做合格的父母。

如何应对家庭教育中的难点问题，边玉芳认为，重在促进孩子人格健全和心理健康，也就是要培养孩子积极的心理品质。她进一步解释说，父母应该成为孩子永远的心灵港湾，按照孩子成长的规律合理地安排他们的时间和生活，如阅读、运动、与大自然广泛接触等。让家长和孩子回到一种理性的交往的模式上，进而减少焦虑，让孩子健康快乐地成长。

据了解，北京市朝阳区社区学院（职工大学）未来将打造“5—15”朝阳区家庭教育模式（即1个研究开发中心、1个家庭教育线上平台、1个咨询服务中心、1个亲子教育中心、1个家长学校总校和15个家长学校示范校），在全国打造家庭教育指导服务工作的朝阳样板。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部