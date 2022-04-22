人民网北京4月22日电 （记者郝孟佳）近日，由北京教育新闻中心、北京市朝阳区社区学院（职工大学）、现代教育报社联合举办的“现代教育大讲堂”大型家庭教育公益讲座开播。北京师范大学教授边玉芳表示，家庭教育的本质是帮助孩子养成良好的行为和习惯，培养广泛的兴趣爱好，树立正确的成才观，形成良好的思想品质，促进其身心健康发展。

边玉芳说，众多家长将孩子的学习情况视为“心病”，其实成绩受诸多因素的影响，家长要清楚对成绩的高期待是否符合孩子能达到的水平。边玉芳通过剖析家庭教育案例、讲解家庭教育知识、解答家长疑惑，引导家长正确认识家庭教育对孩子成长的价值，鼓励家长通过多种渠道参与学习，坚信家庭教育对孩子成长的影响力，努力做合格的父母。

如何应对家庭教育中的难点问题，边玉芳认为，重在促进孩子人格健全和心理健康，也就是要培养孩子积极的心理品质。她进一步解释说，父母应该成为孩子永远的心灵港湾，按照孩子成长的规律合理地安排他们的时间和生活，如阅读、运动、与大自然广泛接触等。让家长和孩子回到一种理性的交往的模式上，进而减少焦虑，让孩子健康快乐地成长。

据了解，北京市朝阳区社区学院（职工大学）未来将打造“5—15”朝阳区家庭教育模式（即1个研究开发中心、1个家庭教育线上平台、1个咨询服务中心、1个亲子教育中心、1个家长学校总校和15个家长学校示范校），在全国打造家庭教育指导服务工作的朝阳样板。

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