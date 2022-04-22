原标题：贵州师范学院党委副书记严肃被“双开”

中央纪委国家监委网站讯据贵州省纪委监委消息：日前，经贵州省委批准，贵州省纪委省监委对贵州师范学院党委副书记严肃严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，严肃身为党员领导干部，背弃初心使命，丧失理想信念，与他人串供，对抗组织审查；毫无组织观念，不按规定报告个人有关事项，跑官要官；既想当官又想发财，违规经商办企业；利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物。

严肃严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经贵州省纪委常委会会议研究并报贵州省委批准，决定给予严肃开除党籍处分，由贵州省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。（贵州省纪委监委）

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