原标题：南邮80周年校庆 94岁离休教师捐出毕生积蓄100万元

尹先为向南京邮电大学捐赠，校长叶美兰代表学校接受捐赠。 南京邮电大学供图

据南京邮电大学21日消息，在该校80周年校庆之际，94岁高龄的离休教师尹先为回到校园，将省吃俭用攒下的毕生积蓄100万元悉数捐献给学校，用以资助贫困学子，支持学校教育事业的发展。

早在一年前，尹先为就做出要将毕生积蓄捐赠给学校的决定。直到去年11月，他终于攒够了100万元。

尹先为衣着简朴，生活节俭，对自己很是“吝啬”，衣领、袖口都已经磨出毛边，露出线头。他说：“这些衣服穿了十几年了，还能穿，一样保暖，要把钱省下来，用到需要的地方。”

这不是尹先为第一次捐款。从一名军人到教育工作者，尹先为在每一个岗位上兢兢业业。从抗击非典、汶川地震到抗击新冠肺炎疫情，尹先为多次出资帮扶困难学子。

在校庆日举行的捐赠仪式让尹先为很感动。“我就想把钱从我的账户转到学校的账户就行了，没想到学校还特别为我举行了仪式。”尹先为说，南邮已经走过了光辉的八十年，祝愿学校发展越来越好，希望南邮学子们奋发有为，成为祖国的骄子、新时代的弄潮儿。

“希望受到资助的学子能常怀感恩之心，让爱心延续、将善举传递，勤奋好学、励志成才。”捐赠仪式现场，南京邮电大学党委书记刘陈表示，学校将用好、管好捐赠款，让其惠及学校师生，助力学生成长成才，推动学校事业高质量发展。(毕莹莹 徐珊珊)

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