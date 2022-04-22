人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

南邮80周年校庆 94岁离休教师捐出毕生积蓄100万元

2022年04月22日08:39 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：南邮80周年校庆 94岁离休教师捐出毕生积蓄100万元

南邮80周年校庆94岁离休教师捐出毕生积蓄100万元

　　尹先为向南京邮电大学捐赠，校长叶美兰代表学校接受捐赠。　南京邮电大学供图

　　据南京邮电大学21日消息，在该校80周年校庆之际，94岁高龄的离休教师尹先为回到校园，将省吃俭用攒下的毕生积蓄100万元悉数捐献给学校，用以资助贫困学子，支持学校教育事业的发展。

　　早在一年前，尹先为就做出要将毕生积蓄捐赠给学校的决定。直到去年11月，他终于攒够了100万元。

　　尹先为衣着简朴，生活节俭，对自己很是“吝啬”，衣领、袖口都已经磨出毛边，露出线头。他说：“这些衣服穿了十几年了，还能穿，一样保暖，要把钱省下来，用到需要的地方。”

　　这不是尹先为第一次捐款。从一名军人到教育工作者，尹先为在每一个岗位上兢兢业业。从抗击非典、汶川地震到抗击新冠肺炎疫情，尹先为多次出资帮扶困难学子。

　　在校庆日举行的捐赠仪式让尹先为很感动。“我就想把钱从我的账户转到学校的账户就行了，没想到学校还特别为我举行了仪式。”尹先为说，南邮已经走过了光辉的八十年，祝愿学校发展越来越好，希望南邮学子们奋发有为，成为祖国的骄子、新时代的弄潮儿。

　　“希望受到资助的学子能常怀感恩之心，让爱心延续、将善举传递，勤奋好学、励志成才。”捐赠仪式现场，南京邮电大学党委书记刘陈表示，学校将用好、管好捐赠款，让其惠及学校师生，助力学生成长成才，推动学校事业高质量发展。(毕莹莹 徐珊珊)

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部