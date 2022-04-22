本报北京4月21日电 （记者闫伊乔）21日，记者从教育部获悉：已实施多年的义务教育课程方案和课程标准修订完成，将于2022年秋季学期开始执行。新修订的义务教育课程方案和语文等16个课程标准（2022年版）对教与学的内容、方式等进行改革，注重对实际问题的有效回应，强调加强学段衔接。

教育部教材局局长田慧生在教育部举行的新闻发布会上介绍，现行义务教育课程方案和课程标准已分别实施了20年和10年以上，存在一些与新形势新要求不相适应的地方。

他介绍，新修订的课程方案整合小学原品德与生活、品德与社会和初中原思想品德为“道德与法治”，进行九年一体化设计；改革艺术课程设置，一至七年级以音乐、美术为主线，融入舞蹈、戏剧、影视等内容，八至九年级分项选择开设；科学、综合实践活动开设起始年级提前至一年级；劳动、信息科技及其所占课时从综合实践活动课程中独立出来。

在课程标准方面，修订完善过程中优化了课程内容结构，研制了学业质量标准，增强了指导性和学段衔接。新课标细化了评价与考试命题建议，注重实现教、学、考的一致性，增加了教学、评价案例。注重“幼小衔接”，合理设计小学一至二年级课程，注重活动化、游戏化、生活化的学习设计。

《 人民日报 》（ 2022年04月22日 08 版）

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