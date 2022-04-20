原标题：美国加州一名中国留学生车祸身亡

中新社洛杉矶4月19日电 美国查普曼大学道奇电影与媒介艺术学院一名中国留学生4月15日不幸遇车祸身亡。

中国驻洛杉矶总领事馆表示，已与去世留学生的家人取得联系，向其表达哀悼与慰问，正在为家属善后提供必要协助。

另据美国《洛杉矶时报》等媒体及当地警方消息，加州高速公路巡警4月18日证实，这起车祸发生于当地时间15日下午1时许。当天，一名查普曼大学学生和三名南加利福尼亚大学学生组成的摄制团队前往帝国沙丘游览区拍摄。他们乘坐的越野车由其中一名南加大学生驾驶，在开上一座大沙丘顶端时发生翻车事故。29岁的查普曼大学学生不幸在事故中死亡，其他三人幸免于难。

“这是我们经历的最可怕的事。”查普曼大学道奇电影与媒介艺术学院院长斯蒂芬·加洛韦说，遇难学生是来自中国的Peng Wang，就读于研究生三年级，这学期即将毕业。他是一位出色的摄影师，生前参与了多部电影短片的制作，深受朋友们喜爱。

南加大电影艺术学院院长伊丽莎白·戴利4月18日在一份声明中表示，对遇难学生的家人致以最深切的慰问。戴利说，这名遇难学生是加州核桃市居民，在南加大电影艺术学院的一个制片团队担任摄影师。该学院将调查这起事故的原因。(完)

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