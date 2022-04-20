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陕西启动科技型企业创新发展倍增计划

2022年04月20日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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记者从陕西省科技厅获悉：近日，陕西启动科技型企业创新发展倍增计划，要力争到2024年底，实现科技型中小企业、高新技术企业及其中的规模以上企业、专精特新“小巨人”企业数量在“十三五”末的基础上翻一番。

其中，科技型中小企业达到2万家，高新技术企业突破1.2万家，其中规模以上企业不少于2000家；专精特新“小巨人”企业达到150家，制造业单项冠军企业超过30家；力争新增30家以上科技型企业上市；“专精特新”中小企业突破1000家。

据悉，该计划以实施科技型企业“登高、升规、晋位、上市”四大工程为重点任务。

在“登高”工程方面，陕西将加大对科技型中小企业培育力度，推动其成长为高新技术企业，支持其加大研发投入。推进孵化载体建设全覆盖，促进成果专利“高质”产出。

在“升规”工程方面，将有发展潜力的科技型企业作为规模以上企业培育对象入库培育，每年遴选约350家重点企业，加强帮扶、指导、服务。引导产业链创新链联动发展，强化科技型中小企业创新供给，实施科技型中小企业数字化赋能。

在“晋位”工程方面，对首次认定的省级“专精特新”中小企业，给予每户20万元的一次性奖励，在省中小企业发展专项资金中给予优先支持。加强“小巨人”企业培育带动，对首次认定的国家专精特新“小巨人”企业给予每户50万元的一次性奖励。推进制造业单项冠军企业引领示范，促进大中小企业融通发展。

在“上市”工程方面，实施企业上市三年行动计划，加强上市后备企业联合培育。拓宽深化科技金融作用，大力发展私募创投机构，加强区域股权市场建设。（记者高炳）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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