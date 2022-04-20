原标题：这里的装备课程既鲜活又充满了“硝烟味儿”

装备课程，要创新，要鲜活，更要有“硝烟味儿”。为实现这一目标，陆军工程大学石家庄校区无人机工程系结合专业特点，围绕无人机装备特性，采取多样形式，有针对性地开展装备教学实践。

“好！”“干得漂亮！”……大屏幕前，陆军工程大学石家庄校区无人机工程系刚入学的新学员围坐一堂，喝彩叫好声不断。正在播放的，是该校区毕业学员张绪晟在2017年参加央视《挑战不可能》的节目视频。

“他是你们的师兄，历经一年数十万次反复投准练习，驾驭自制无人机，于20米高空精准投篮，让‘不可能’成为现实。”节目播放结束后，马晓林教员带着大家重温了张绪晟成功挑战不可能的励志故事。

“他，就是你们的努力方向！”马教员话语不多，却字字句句都震撼着在场的每位学员。

这是近日该校区无人机工程系装备课堂上的一幕。从典型带动，到装备主题展，再到操作实践，学员们上了一堂独具特色的装备课。

装备课程，要创新，要鲜活，更要有“硝烟味儿”。为实现这一目标，该系结合专业特点，围绕无人机装备特性，采取多样形式，有针对性地开展装备教学实践。

课堂转至无人机装备主题展会场。多型号、多用途各类中近程侦察无人机，以战斗姿态整齐列阵、蓄势待发。

看到学员们兴致高昂地围了过来，第一次担任装备解说的大四学员张子健不由得提高了嗓门儿，“驾驭新装备的第一步，我们必须先要了解它。”

顺着所指方向，大家的目光落在了他身后停放的某新型无人侦察机上。张子健围绕该装备性能结构、战场应用等相关知识讲了起来，并对大家关注的问题一一作答。学员用自己的语言讲解，枯燥的装备理论顿时有了鲜活劲儿。

当听说历年毕业综合演练都是由学员独立完成发射实飞任务时，大家个个都摩拳擦掌，跃跃欲试，纷纷表示“真希望自己在校期间也能实飞无人战机，过把瘾！”

听到师弟们的话，张子健说：“战场上想要‘吃鸡’那得靠真功夫！只要够努力，你也有机会剑指苍穹！”

参观完主题装备展，训练场的上空，响起了引擎的轰鸣声。

从全军赛场上载誉而归的教员们，向学员们回顾了参赛心得和收获。而创新中心的学员们则操控亲手制作的航模飞机为大家演示了在比武中亮相的多个战法技能：旗帜编队飞行、空中对战截击、地面空中打击……

倒飞、侧飞、眼镜蛇、落叶飘、蜻蜓点水……在主控手士官学员刘翔宇的操控下，航模飞机一系列高难度飞行动作精彩上演，节奏紧凑、衔接精准，操控如行云流水，让新学员直呼“大神”。

“平时练兵强，关键时刻才能一招制胜。”刘翔宇对大家说。

接近实战的战斗动作演示，让装备课堂更具战场“硝烟味儿”。

课程结束后，学员冯智强深有感触地说：“这样的装备课好过瘾。作为新学员，我们要珍惜在校时光，苦练战技本领，将来为强军事业助力添彩！”

成 剑 本报记者 张 强

(责编：郝孟佳、熊旭)