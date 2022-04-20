原标题：“分层混改”深化产教融合

近日，记者走进四川省广安市一间现代化的“办公室”，墙壁上刷着企业文化理念、生产标准等，使用了企业形象识别系统标准色，室内有多张六边桌，上面摆放着电脑。一群年轻人有的在操作电脑，有的在讨论问题。

原来，这是广安职业技术学院的动漫制作技术专业教室。学校创新人才培养模式，与生产企业通过混合所有制改革深度融合，将实训教室建成“办公室”，学习空间和工作空间自然融合，学生边学习边“工作”，提前体验真实职场氛围。

近年来，广安职业技术学院不断深化改革，向改革要发展，深化产教融合，走出了一条基于混合所有制平台的校企合作育人新路径。

改革直面职教难题

“我国已建成了全世界规模最大的职业教育体系，但许多职业院校面临人才培养对接需求不紧，学生实践动手能力不足，企业参与积极性不高等问题。”广安职院党委副书记、校长王义全说，广安职院作为地方高职院校，面临的挑战更为明显。

2014年，国务院印发《关于加快发展现代职业教育的决定》，其中明确提出，探索发展股份制、混合所有制职业院校，允许以资本、知识、技术、管理等要素参与办学并享有相应权利。

将“混合所有制”引入职业教育界，为高职院校改革发展指明了新方向。广安职院探索在实训基地、二级学院等层面探索推行“混改”，不断创新办学机制体制，有力激发了办学活力。

广安职院系统设计改革实施方案，制定《关于实施混合所有制改革试点的意见》，按照“双元主体、平等自愿、优势互补、利益关联、权责明晰、合作共赢”原则，搭建起二级学院、特色专业、实训基地混合所有制育人平台，推动形成校企合作共同体。

资产关联形成校企共同体

“4年前，我们医学院的学生是1200人，现在是5200人。”广安职院医学院院长罗刚说，目前，医学院已成功获批国控临床医学专业，获批母婴护理幼儿照护等“1+X”证书试点项目4个，高职护理也建设成为校级一流专业，改革为医学院带来了切切实实的发展。

2018年，学校与四川华泰建设集团签署协议，建成混合所有制二级学院——医学院，明确校企双方的办学投入、资产占股和收益分配3个核心要素，企业负责办学条件和教学设施全资产投入，学校提供师资和办学资质，形成的全部资产企业占股75%，学校占股25%，按占股比例分配经营性收入。

“我们研究比较了无资产关联松散型和有资产关联紧密型两种校企合作模式特点，把混合所有制作为推进产教深度融合、校企紧密合作的重要方式，凝练提出并积极实践‘分层共生’校企合作育人平台构建理念：在二级学院、专业、实训基地三个层次，分层构建‘双元共振、共生共赢’混合所有制育人平台，形成校企深度合作命运共同体。”王义全说。

教育部职业技术教育中心研究所研究员姜大源认为，这种“分层共生”育人平台构建理念及其实践，是国内职业少有的从理论指导到系统设计再到分层实施的重大改革创新，有效提升校企合作育人水平和技术技能人才培养能力。

育人与用人实现无缝衔接

从大二开始，2018级广告设计与制作专业学生龙艳琴就围绕项目来学习。在她的课程中，引入了大量企业提供的商业项目和技能比赛项目，确保教学过程与企业需求有效对接。项目化课程体系快速提升学生专业技能和职业素养。大三的时候，龙艳琴就已经被三家企业“看中”了。

学校建立了校企人才双向流动激励机制。学校选派教师到企业长期挂职，其间校内各项津贴待遇不变，并将挂职锻炼经历作为职称职务晋升和评优评先的重要参考依据。企业方安排优秀技术人员到学院兼职，兼课教师均按高于校内同类岗位津贴100%的标准发放课酬。

通过分层混改，学校与企业深入实施教学与产业、教师与师傅、课程与岗位、学习与生产、德育与技能等方面的“五融通”，实现了育人与用人的无缝衔接。数据显示，近三年，广安职院学生获全国、全省高职院校大学生技能竞赛奖293项、创新创业竞赛奖62项；学校毕业生就业率达95%，社会满意度在96%以上。

“下一步，我们将继续深入探索，在不断提高学校育人质量的同时，更好保障企业经济收益，进一步提高企业参与改革与办学的积极性。”王义全说。

（本报记者 周洪双 本报通讯员 唐学军）

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