原标题：张火丁老师为学生“点灯”

张火丁（右）指导亲传弟子李林晓

千呼万唤的张火丁依旧没有演出，但对戏迷而言，或许从弟子身上感受这位当今最炙手可热的京剧演员的舞台风采，是目前唯一的选择。5月7日、8日，张火丁亲传弟子李林晓将在长安大戏院举办专场演出，距离演出还有三周，已是北京京剧院青年演员的李林晓又回到老师身边，在中国戏曲学院的台毯上，一招一式重新回炉。

因为疫情，学校这学期并没有返校，校园内寂静异常。排练场内，一个穿着运动服、一个着戏装，没有乐队，师徒俩自己打着节奏，看起来不动声色，却不放过任何一个不完美的细节。这出《锁麟囊》虽说是程派演员的必修课，也是演出最多的程派看家戏，但正因如此，哪怕任何一个细节不到位，都能被观众捕捉到。于是，张火丁对于弟子也近乎苛求，水袖的力道、脚步的快慢、眼神，甚至跟孩子说话时身体的高度等等，都反复校正，而张火丁也时常提到一个词“自然”。李林晓说，“我明白老师说的这个‘自然’是什么意思，不是那种通常意义上的松弛自然。这出戏的每一个细节都是老师把过的，而老师希望我能把这些符号化的东西打磨得痕迹不那么重。”

对于李林晓而言，无论是传统经典《锁麟囊》，还是张火丁创排的程派新经典《白蛇传》，考验的都是演员的硬核实力，即便已经不是第一次办专场，但在她看来，“每次演出都很珍贵，都是现阶段最精心的打磨。”

作为“张火丁京剧程派艺术传承中心”研习班的学员，李林晓亲身感受到了开班时张火丁承诺的“永远不毕业”是什么意思。“每有重要演出，我都会回来找老师打磨提升，其他师姐师妹也都如此。老师告诉我们，心智和艺术都要走最正的路，她是我们的艺术导师，更是人生导师。”

跟随张火丁的这些年，李林晓称自己发生了巨大的变化，“我从一个想法很多的人，到现在脑子里除了戏没有任何想法，起床后就是练功房，除了吃饭睡觉就是练功。这几年和老师学戏就是一个心灵治愈的过程，是艺术和人格的洗礼，‘见贤思齐’在我们这个研习班是非常普遍的现象。”北京京剧院六层的一个练功房，李林晓常年“猫”在里面，几乎每天都是最晚走的那个，“我是亦步亦趋地跟随老师的艺术和人生方向走过了这几年。”

能够感觉到，平日里平和稳当的李林晓，在面对老师张火丁时多少有些紧张，“我是一见老师就满血，是那种控制不住的亢奋。老师的每一句话都很珍贵，我总怕自己漏听。很在意老师对我的评价。”为了让弟子了解自己表演时的面部表情，除了说戏、做示范，张火丁还会现场拍照片和视频，让弟子随时了解自己的表演状态。

据悉，与张火丁合作26年的默契搭档宋小川此次也将提携晚辈，与李林晓一道演出《白蛇传》中的“游湖”等几折，当今叶派掌门叶少兰依旧出任艺术指导。

文/本报记者 郭佳

摄影/本报记者 王晓溪

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