原标题：创新服务模式 促高质量就业

为积极应对当前严峻复杂的就业形势，北京市教委创新服务模式，通过组织多种形式的小型供需见面会，解决疫情期间用人单位的进校难、招聘难问题，抓住2022届高校毕业生离校前求职就业的关键窗口期，多措并举促进毕业生更充分更高质量就业。

北京青年报记者了解到，首都经济贸易大学、北京信息科技大学、北方工业大学、北京工商大学等多家市属高校陆续采用“平移校园双选会”的方式，在确保疫情防控安全可控的前提下，将原来在各高校校园内举办的校园双选会进行空间平移，位于西三环北路甲2号的北京高校大学生就业常设市场会成为此类新型校园双选会的举办地。新型校园双选会以个性化强、精准度高的小型供需见面活动为主，解决高校校园暂时还无法举办校园双选会的不便，满足供需双方对于线下双选会的急迫需求。

昨日下午，“首都经济贸易大学专场双选会”上，40家用人单位迎来了这场期盼已久的校园之外的“校园专场双选会”，他们与首都经济贸易大学的300多名应届毕业生进行面对面、一对一的沟通交流。会议现场，作为教育部“访企拓岗促就业专项行动”的延伸，首都经济贸易大学党委书记韩宪洲还亲自带队，与参会企业进行亲切的交流和座谈，了解企业吸纳首都经济贸易大学毕业生就业的情况和春招工作进展，介绍首都经济贸易大学毕业生的人才培养特色和专业特色。

据悉，双选会所有的参会单位和岗位，都是高校根据本校毕业的专业特点从报名单位中甄选的，专业与岗位的个性化匹配性很高，将极大提高供需对接效率。会前，北京高校大学生就业创业信息网和成功就业微信公众号对参会单位的招聘岗位信息、需求情况等详细信息进行了发布，让有意愿进行洽谈的毕业生提前获得精准招聘信息，有针对性地预约参会。

为保障小型供需见面会安全、平稳、有序进行，北京高校大学生就业创业指导中心采取了会前分时段预约、核酸检测结果查验、健康码行程码审核、场内安全限流、定时消杀等一系列措施，全力做好活动安全保障和疫情防控工作，助力大学生成功就业。

文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、熊旭)