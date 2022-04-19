人民网北京4月19日电 （记者李依环、孙竞）记者从清华大学获悉，中国共产党优秀党员、中国科学院院士、国际著名焊接工程教育家和焊接工程专家、清华大学机械工程系教授潘际銮同志，因病医治无效，于2022年4月19日在北京逝世，享年95岁。

据介绍，潘际銮院士1927年12月24日出生于江西瑞昌，1944年考入国立西南联合大学，1948年毕业于清华大学机械工程学系并留校任教至今。他曾于1992年至2002年受聘担任南昌大学校长。1956年4月1日加入中国共产党。1980年当选为中国科学院学部委员（院士）。

潘际銮院士长期从事焊接科学技术研究，被誉为“焊接泰斗”，是我国焊接专业的创建者。数十载岁月里，潘际銮院士始终将自己的事业与国家需要紧密相连。他成功研制出我国第一台电子束焊机，合作制造出我国第一根6MW燃汽轮机压气机焊接转子，在国内外首创爬行式全位置弧焊机器人，担任我国第一座自行设计建造的实用型核电站秦山核电站的工程顾问，为我国第一条时速350公里高速列车在北京奥运会前顺利开通作出贡献……许多“国之重器”的背后，都有他的付出与奉献。

在不同历史时期，潘际銮院士为国家的科技进步创造了多项“第一”，推动了先进焊接技术装备在国家重大工程中的应用，引领和带动了国际焊接工程科学发展。

潘际銮院士曾获得众多荣誉和奖励，包括国家技术发明一等奖、国家科技进步二等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、中国机械工程学会科技成就奖、中国焊接学会最高荣誉奖、国家级教学成果奖。曾被授予北京市特等劳动模范，两次被授予全国“五一”劳动奖章。曾当选为中国共产党第十一次、第十五次全国代表大会代表。

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