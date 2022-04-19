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2022年北京义务教育阶段入学工作启动 积极稳妥推进多校划片

2022年04月19日15:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月19日电 （记者孙竞）今天，北京市教委印发《关于2022年义务教育阶段入学工作的意见》（以下简称《意见》），义务教育阶段入学工作将陆续启动。《意见》要求，要积极稳妥推进以多校划片为主的入学方式，强化部门联动，联合相关部门共同审核入学资格。

记者了解到，今年总体政策保持稳定，坚持政府统筹、区级主责、免试就近、有序规范，严格规范入学秩序，加强入学工作管理，确保入学工作平稳有序。

面对持续增加的学位需求，北京市教委指导各区妥善解决中小学学位缺口问题，依法保障适龄儿童少年平等接受义务教育权利。同时，进一步优化入学平台，加大户籍、房产等适龄儿童少年入学信息采集表所填报内容真实性的审核力度。

《意见》强调，严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据，严禁以面试、评测、接收简历等方式选拔学生，严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、夏令营等形式提前招生、选拔学生，严禁任何学校以实验班、特色班、国际部、国际课程班等名义招生。

《意见》要求，各区教委要落实属地主责，加强管理，全面准确做好入学政策宣传和招生的各项工作，对存在违规行为的应依据有关规定严肃处理。

(责编：孙竞、熊旭)

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