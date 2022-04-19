原标题：江西一初中生坚持三年帮助同学上下课：我就是你的腿

图为刘宇、袁财有一起帮助徐淮回到教室上学。 刘兆春 摄

中新网南昌4月18日电 题：江西一初中生坚持三年帮助同学上下课：我就是你的腿

作者 袁汝晶 刘兆春

在江西省赣州市会昌县晓龙初中，师生们常常能看到这样温馨的一幕：一名同学背着一个行动不便的同学上楼下楼、吃饭打水、上厕所。他就是该校九年级(3)班的刘宇，从七年级开始乐当患有小儿麻痹症同学徐淮的“腿”，帮助他上下学，这一背就是三年。

2019年，徐淮、刘宇两人考入晓龙初中后分在同一个班。徐淮因患小儿麻痹症，不能正常行走。

七年级上学的第一天，放学后的刘宇还留在教室，突然他听到有人对他说：“我背你下楼回家吧！”对于刘宇的第一次帮助，徐淮仍记忆犹新。

每天上下学，从车棚到教室，从教室到车棚，刘宇和同学背徐淮的场景，成为校园里一道独特的风景线。 刘兆春 摄

而就是这句话，把两个互不相识的少年绑在了一起。“看到徐淮有难处，我心里也很不是滋味，就是想帮帮他。”刘宇说，虽然两人不是兄弟也非亲戚，但看到行动不便的徐淮，出于同情便主动承担起每天背徐淮上下楼，甚至还背徐淮去上厕所。

徐淮的家距学校两公里，因父母亲要务工挣钱，平时都是自己骑电动三轮车往返家里和学校。到学校后，刘宇就来电车棚背起徐淮穿过操场爬上三楼教室；放学时，刘宇就会背着徐淮下楼，来到车棚，将徐淮送上电动三轮车。

“刚开始背的时候，还是感觉有难度，偶尔会在二楼喘口气。”只见刚晨练完的刘宇熟练地从学校车棚背起徐淮，快速地穿过操场、爬楼，很快就到了教室，轻轻地把徐淮放到座位上。

“三年来，没有摔倒过一次，有他背，我也很放心。”徐淮感激地说。

刘宇和同学背徐淮到车棚。 刘兆春 摄

如今，背徐淮上下学已经成了刘宇每天雷打不动的习惯。

“我们一般是六点十五分开始晨练，等我们晨练完，徐淮正好就来到了学校，他放好电动车会在车棚等我，然后我就去车棚背他，几年下来我们都形成一种默契，不需要别人提醒。”刘宇说。

刘宇的举动逐渐引起师生们的注意，他们被刘宇的行为感动，潜移默化地受到了影响，班上的同学甚至是其他班的同学也自觉加入到帮助徐淮的队伍中。“帮助他人，快乐自己。”很快，九年级(1)班的同学袁财有也主动参与背徐淮的行动中。

“孩子因病致残，作为家长还是会担心他在学校的生活。现在，有这么多热心同学的帮助，帮助他解决了很多学习、生活方面的难题，我们心里非常感激。”徐淮的父亲徐振有说。

刘宇、徐淮和同学一起吃午饭。 刘兆春 摄

每天上下学，从车棚到教室，从教室到车棚；上体育课时，从教室到操场，从操场再到教室；课间，从教室到厕所，从厕所再到教室……刘宇和同学背徐淮的场景，成为校园里一道独特的风景线。

刘宇和徐淮久而久之也成为了好朋友，建立起了深厚的友谊。不管是学习还是生活上，刘宇都尽可能地去帮助他。“希望高中我们还是同学，我也愿意继续背他上学。”刘宇说。

“做这件事情坚持一天的话非常简单，但如果要坚持三年得靠他的毅力和发自内心的一种爱心，这种助人为乐的精神是难能可贵的。”班主任张京辉说，刘宇不仅乐于助人，还十分刻苦努力学习，善于钻研，是一个积极上进的孩子。

又是一天下午，放学铃声一响，九年级三班的同学们陆续走出教室，教室里就只剩下刘宇、袁财有和徐淮三个人。徐淮收拾好书本，袁财有帮忙拎书包，刘宇背上徐淮下楼往操场后面的车棚走去，再将徐淮放到电动三轮车上，稍作调整后，徐淮便能自己骑车回家了……(完)

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