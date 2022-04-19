原标题：【凡人微光】他们是学历最高的“送餐天团”

央视网消息：本轮疫情以来，上海各高校实行封闭管理已经超过一个月。在封闭管理之下，学生们的生活、学习如何保障？我们一起来走进几所高校去看看。

在学校封闭管理的基础上，同济大学从4月初起实施了更为严格的楼宇封闭管理。为了让3万多名在校生吃上热乎的一日三餐，留校的教职工组成送餐志愿队，有人用小板车，有人开来私家车。

同济大学测绘与地理信息学院教授 谢欢：我们学院同事正好有一辆送货的小三轮，我们就用它来送饭，大概一个小三轮一趟能拉400盒盒饭。

每天平均超过9万份的餐食，送餐志愿者们要往返很多趟，一天下来总能轻松超过2万步。他们中不乏院长、导师、知名教授，同学们笑称，这可能是“学历最高”的送餐员了。

办公室、食堂里各式各样的简易床是留校教职工坚守月余的见证，有人甚至两排椅子一拼，铺张纸板就是一张床。针对封楼管理后学生们可能面临的心理变化，同济大学还开通了心理咨询电话热线、“树洞君”网络咨询平台。

在上海大学，计算机学院成立了青年教师突击队，他们推出的校内科技抗疫平台3.0版，新增“健康E档案”“校园进出管理”“重点人员预警”等功能板块，实现师生一人一档，与上海市大数据中心实时对接。学生还可以通过平台，记录自己每日健康状况，预约核酸检测等。

(责编：郝孟佳、何淼)