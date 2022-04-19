原标题：上海多所高校组建校园“医疗小队” 服务师生需求

央视网消息：启动封闭管理后，一些“平常事”变成了考验。上海多所高校以人为本，通过组建校园“医疗小队”、搭建线上平台等方式，服务师生需求。

在华东师范大学校医院，由16名医学生组建的校园“医疗小队”正在为师生提供医疗咨询服务。全封闭管理后，为解决师生日常求医问药的难题，学校调动医疗力量和资源，搭建了线上线下多渠道医疗保障服务体系，分层分类为师生提供医疗诊治、咨询等服务。

华东师范大学校园“医疗小队”成员 林彤远：医疗小分队涵盖了内科、外科、检验、药剂临床一线的工作人员，主要是服务学生线上问诊、电话问诊，还有平时日常药物的分发，物资的发放。此外，还参与每天的核酸采样工作。

上海交通大学从3月9日启动闭环管理，学校的生活服务平台迅速开通疫情防控咨询热线、在线客服及24小时随手拍服务，让师生们的问题能一键直达受理单位。

上海交通大学校园管理办公室主任 王震：为了打通师生与学校信息互通的“最后一公里”， 平台建立了“半日报”机制，通过校内各单位的通力协作和分级分类处理，让师生需求“交我办、马上办”。比如，一些必要的物资需求、就医、快递、洗澡等方面的生活需求都能通过服务热线，及时获得解决。

(责编：郝孟佳、何淼)