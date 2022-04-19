原标题：明确“弘扬中华体育精神” 关注青少年近视肥胖等问题——体育法修订草案再次提请全国人大常委会审议

体育法修订草案二审稿18日提请十三届全国人大常委会第三十四次会议审议，草案二审稿中明确“弘扬中华体育精神”，并针对青少年体育、体育产业、反兴奋剂等问题作出规定。

弘扬中华体育精神

中华体育精神是广大体育工作者长期实践经验的积累，反映了我国体育的价值导向和文化追求。草案二审稿明确规定，为了发展体育事业，增强人民体质，弘扬中华体育精神，推进体育强国和健康中国建设，根据宪法，制定本法。

体育事业关系人民健康和幸福，要加强基本公共体育服务供给，让体育事业发展成果惠及全体人民。草案二审稿增加规定：坚持以人民为中心，增强全民族身体素质；国家扩大公益性和基础性公共体育服务供给，推动基本公共体育服务均等化，逐步健全全民覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共体育服务体系。

此前，草案一审稿规定，每年8月8日为国家体育节。在草案一审稿审议和征求社会公众意见过程中，有的常委会委员和地方提出，8月8日作为全民健身日已实施多年，深入人心，建议予以保留。对此，草案二审稿明确：每年8月8日全民健身日所在周为体育宣传周。

关注青少年近视、肥胖等问题

有的常委会组成人员和社会公众提出，青少年近视、肥胖发生率居高不下，影响青少年健康成长，应当有针对性地开展体育干预。草案二审稿对此增加规定：教育行政部门、体育行政部门、学校和家庭应当组织、引导青少年参加体育活动，预防和控制青少年近视、肥胖等不良健康状况。

有的常委会委员、地方和部门提出，学校体育是青少年体育的重要组成部分，但学校体育不能涵盖青少年体育的全部内容。对此，草案二审稿将第三章章名修改为“青少年和学校体育”，并增加规定，国家实行青少年体育活动促进计划，健全青少年体育工作制度，推动青少年体育活动的开展和普及，促进青少年身心健康和体魄强健。

对于特殊体质学生的体育课问题，草案二审稿规定，学校应当在体育课教学时，组织病残等特殊体质学生参加适合其特点的体育活动；并增加规定，病残等特殊体质学生的体育科目考核，应当充分考虑其身体状况。

促进体育产业发展 加强反兴奋剂管理

对于草案一审稿，有的常委会委员和部门提出，体育产业发展迅速、前景广阔，对增加就业、培育新的经济增长点、满足人民群众多样化体育需求具有重要意义，建议进一步充实相关内容，更好地促进体育产业发展。

对此，草案二审稿增加“体育产业”一章，规定：国家制定体育产业发展规划，建立体育产业发展工作协调机制；支持体育用品制造业、体育服务业和职业体育发展；支持地方发展具有区域特色、民族特色的体育产业；鼓励社会资本投入体育产业；培养体育产业专业人才；完善体育产业统计制度。

有的常委会委员和部门提出，反兴奋剂既是对运动员身心健康的保护，也是对公平公正体育竞赛秩序的维护，建议完善相关规定，加强反兴奋剂管理。

草案二审稿对此增加规定：国家提倡健康文明、公平竞争的体育运动；国务院体育行政部门会同国务院药品监管、卫生健康、商务部门和海关总署制定、公布兴奋剂目录，并动态调整；国家设立反兴奋剂机构。

草案二审稿就体育赛事有关责任方的安全监管义务作出规定，明确县级以上人民政府公安、市场监管、应急管理等部门按照各自职责对体育赛事活动进行监督管理。体育赛事活动因发生极端天气、自然灾害、公共卫生事件等突发事件，不具备办赛条件的，体育赛事活动组织者应当及时予以中止；未中止的，县级以上人民政府应当责令其中止体育赛事活动。

此外，草案二审稿还对帮助退役运动员实现职业转换、公共体育场地设施的设计和建设、体育仲裁制度等相关条文进行了完善。

新华社记者林德韧

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