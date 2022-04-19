原标题：春风中重逢 校园暖意浓

4月18日7时45分，湖南省长沙市雅礼中学教学楼。身着粉色上衣的禹汭岑，手捧着一叠厚厚的备课资料，走进高二语文组办公室。“没想到我们不约而同选择了粉色。”见到禹汭岑进来，同事李兰惊喜地说道。

放下手中的备课资料，禹汭岑笑着对身穿粉色连衣裙的李兰说：“春风中重逢，我俩一起用粉色来映照春暖花开。”

禹汭岑和李兰都是雅礼中学高二年级的语文教师。

3月26日，雅礼中学一名教师被确诊为新冠肺炎感染者。日常的学习节奏被突如其来的疫情打破，师生被紧急隔离。

“疫情也是一场考试，你临危不乱，从容不迫，你在隔离中安然学习，坚持锻炼，乐观自律，配合医生……经此磨砺，你定会在下一场考试中交出更满意的答卷！”3月27日凌晨1点，禹汭岑在自己的微信公众号“心斋小屋”发布文章《我相信，很快我们就会在春风中重逢！》。

3月27日早上8点，李兰在自己的微信公众号“兰姐的自习室”发布文章《你，就是传奇！》，给隔离中的雅礼师生带来了鼓舞。

“我在文章里和大家有个约定：很快，我们就会在春风中重逢！那时定然还是樱花吹雪，春色满园。”禹汭岑告诉记者，这些文字给大家带来了温暖，网友们纷纷留言，共同为雅礼师生加油鼓劲。

隔离期间，如何保障孩子们的正常学习？长沙市教育局第一时间统一调配租借了1000多台笔记本电脑，雨花区委、区政府联合运营商迅速对隔离酒店进行了网络提速改造……3月28日一早，“云”课堂如期开讲，所有工作人员都松了一口气。

穿越艰难险阻，4月18日，雅礼中学复学复课。惠风相迎，校园春意盎然。

（本报长沙4月18日电 本报记者 禹爱华）

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