本报北京4月18日电 （记者吴月）记者从教育部获悉：教育部日前出台《关于严格规范高等学历继续教育校外教学点设置与管理工作的通知》（以下简称《通知》），要求严格控制校外教学点设点数量和范围，严格招生宣传、学籍、收费和经费使用管理等。

据介绍，当前，部分高校学历继续教育存在办学主体责任落实不到位，校外教学点设置条件和程序不完善、盲目扩张现象突出，监管不严格、办学行为不规范、教育教学质量不高等问题。对此，《通知》提出，严控数量范围。要求高校审慎研究、合理规划本校校外教学点布局，严格控制校外教学点数量，审慎选择设点单位。引导中央部门所属高校减少校外教学点数量。引导地方高校在省内设置校外教学点、不跨省招生。限制设点单位范围，引导高校优先选择办学条件好、管理规范、保障有力的单位合作设置校外教学点。

《通知》要求，高校高度重视本校校外教学点的设置与管理，压实办学主体责任，指导校外教学点落实教育教学有关环节，加强教学过程监管和纪律约束，严格招生宣传、学籍、收费和经费使用等管理，确保在高校治理能力范围内有限设置校外教学点，并能管得住、管得好。《通知》提出，校外教学点未经高校法人授权不得自行开展招生宣传，不得虚假承诺、夸大宣传或委托其他组织（个人）代为招生宣传，不得提供“代报名”“代学”“替考”等违规托管服务。

在组织实施方面，《通知》印发之日至今年12月底，各地各高校暂停新增校外教学点，各省级教育行政部门组织对现有校外教学点的全面梳理、排查和整改。2023年1月起，各地各高校按照《校外教学点设置工作指引》开展校外教学点设置与备案工作，对于已备案但不符合《通知》要求的校外教学点，给予2年过渡期进行整改。下一步，教育部将持续推动各地各高校严格规范校外教学点管理，确保有关要求落实落地，促进高等学历继续教育健康有序发展，更好服务全民终身学习。

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 12 版）

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