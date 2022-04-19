人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

教育部严控高等学历继续教育校外教学点数量

2022年04月19日05:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月18日电  （记者吴月）记者从教育部获悉：教育部日前出台《关于严格规范高等学历继续教育校外教学点设置与管理工作的通知》（以下简称《通知》），要求严格控制校外教学点设点数量和范围，严格招生宣传、学籍、收费和经费使用管理等。

　　据介绍，当前，部分高校学历继续教育存在办学主体责任落实不到位，校外教学点设置条件和程序不完善、盲目扩张现象突出，监管不严格、办学行为不规范、教育教学质量不高等问题。对此，《通知》提出，严控数量范围。要求高校审慎研究、合理规划本校校外教学点布局，严格控制校外教学点数量，审慎选择设点单位。引导中央部门所属高校减少校外教学点数量。引导地方高校在省内设置校外教学点、不跨省招生。限制设点单位范围，引导高校优先选择办学条件好、管理规范、保障有力的单位合作设置校外教学点。

　　《通知》要求，高校高度重视本校校外教学点的设置与管理，压实办学主体责任，指导校外教学点落实教育教学有关环节，加强教学过程监管和纪律约束，严格招生宣传、学籍、收费和经费使用等管理，确保在高校治理能力范围内有限设置校外教学点，并能管得住、管得好。《通知》提出，校外教学点未经高校法人授权不得自行开展招生宣传，不得虚假承诺、夸大宣传或委托其他组织（个人）代为招生宣传，不得提供“代报名”“代学”“替考”等违规托管服务。

　　在组织实施方面，《通知》印发之日至今年12月底，各地各高校暂停新增校外教学点，各省级教育行政部门组织对现有校外教学点的全面梳理、排查和整改。2023年1月起，各地各高校按照《校外教学点设置工作指引》开展校外教学点设置与备案工作，对于已备案但不符合《通知》要求的校外教学点，给予2年过渡期进行整改。下一步，教育部将持续推动各地各高校严格规范校外教学点管理，确保有关要求落实落地，促进高等学历继续教育健康有序发展，更好服务全民终身学习。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月19日 12 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部