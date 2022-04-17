中华精品字库中的“王献之小楷”字体

记者：您曾设计过方正榜书楷、方正榜书行、方正趣宋等字体。请问字体设计有哪些步骤和要求？

汪文：我们设计字体通常有三个步骤：一是预先设定好用字的市场需求，包括具体风格、使用场景、承载媒介等。这里需要一些调研和论证工作。二是设计字体的草图。可以通过人工在纸上手绘，然后扫描进计算机；也可以通过人工操作鼠标和键盘直接在电脑专用软件上进行绘制。三是通过人工在计算机上反复调整，确定合格方案，然后再进行后续延展设计。

要确定合格的方案，需要设计出50个字左右。这50个字是我们根据多年的经验筛选出来的。它包含了汉字的31个基本笔画，以及各个笔画在不同位置的形态变化；还包含了基本的汉字结构形式。这50个字的完善，是整套字的风格基础。它做好了才能往下推进。

然后再进行500字的设计。这500字包含了汉字绝大部分的独体字和合体字。为了确保汉字随机组合得优美和谐，需要进行反复调整。这样绝大部分的偏旁部首都被设计出来了。这500字将决定整体全库的一致性要求，从字体风格，到字面大小、笔画粗细、重心等。接下来扩展设计其他的汉字。一套简体字库的最低标准是6763个汉字。最后的环节还有设计拉丁字符和排版符号、校对、装库、测试等。到目前为止，每个字符都是由字体设计师一个字一个字地做出来的。

要满足书刊报出版、手机等设备的系统用字，则需要27533字才行。否则，许多人名、地名和古籍用字是显示不出来的。还有一种超大字库，它的字数达到8万多字，就是我们人人都有的身份证的用字。它是方正字库受公安部委托而设计的。目前也应用在社保、医疗、税务、银行等领域。

收集字体资料不是字体设计的必要步骤，但是对于字体设计来说，是个重要环节。很多时候，字体资料是字体创意产生的源泉，不少新的字体风格源于字体资料的启发。更多的时候，收集字体资料，是为了能从中汲取到宝贵的养分，给字体设计提供依据，让设计细节更经得起推敲，让最终的字体成品更有价值和生命力。

记者：您曾在讲座《汉文正楷在东亚地区的传播、影响及再设计》中提到，需要对字面结构和粗细问题进行规范化处理。比如，去掉了“不”字的一个钩。为何要去掉这个“钩”？这些细微之处对汉字规范有何意义？

汪文：“不”字的规范写法是一个竖，而不是竖钩。之所以会出现竖钩的造型，是因为原字稿是在90多年前书写而成的，在清朝和民国时期的“不”字，经常会写成竖钩。但是既然我们要制作一个符合规范的楷书字体，就一定要做到笔形的规范。而汉文正楷在新中国成立之后，是作为小学教科书使用的，规范性和正确性就更加重要了。

字库规范设计从笔画塑造、偏旁部首、字形架构、空间布白、编排对齐到统一风格等，都有严格的设计规范。关于字体架构、偏旁部首、笔形方面的规范是教育部和国家语言文字工作委员会组织制定的，是为了提升国家通用语言文字的规范化、标准化水平，满足信息时代语言生活和社会发展的需要。汉字的造型非常复杂多变，往往是一个小细节的差异就是两个不同的字。比如，汩（ɡǔ）汩、汨（mì）罗、泪（lèi）水中的“汩、汨、泪”三个字右侧的方框内横的数量及衔接处的不同，造就了三个不同发音和意思的汉字。所以“书同文”是必须要做到的，否则将无法保证信息传达的准确性。

记者：书法界有一句话“书家未有学古而不变者”。在字体设计开发中应当如何平衡守正与创新的关系？

汪文：近几年，汉字在设计中的作用得到了广泛认可，越来越多的设计师运用汉字元素进行设计创作，众多知名平面设计师、书法家和字库厂商合作开发字体，参与汉字字体设计的人越来越多。字体设计是中文字体行业的核心生产力。如何通过设计创新来满足不断变化的市场需求，是中文字体产业可持续发展的首要问题。但是，字体设计的创新需要建立在对审美与规范坚守的基础上。因为字体有传播属性，如果在设计创新时一味追求新奇感、博人眼球，而忽略字形美感和汉字字形方面的规范，就很可能产出污染视觉环境的“丑书”“怪书”。这就要求字体设计从业者们自觉肩负起行业责任，对汉字笔形规范认真学习理解和执行落实，对字体品质保持高标准、严要求。真正做到守正创新，用优质的字体去引领市场，为社会创造更多价值。（柴如瑾、郭晓蕾）

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