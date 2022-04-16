本报讯（记者 武文娟）昨日，在第七个全民国家安全教育日来临之际，北京市委教育工委以“树牢总体国家安全观，感悟新时代国家安全成就，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围”为主题，统筹疫情防控与主题教育，指导北京高校以线上活动为主，线下活动为补充，开展丰富多彩的全民国家安全宣传教育活动，树牢百万师生总体国家安全观。

记者了解到，首都高校广泛采用在线教学平台开展总体国家安全观教育，组织师生“同上一堂国家安全教育课”，通过高校思政网在线学习国家安全教育教学视频。值得一提的是，国家开放大学还开设了“国开大讲堂·国家安全教育公开课”，推出国防教育系列课程供全民免费学习。

全市高校围绕总体国家安全观和国家安全各领域，充分利用线上线下资源加大相关知识和活动的宣传推动力度，广泛开展多种形式主题教育，引导师生掌握有关知识和技能，切实增强了大家维护国家安全的意识和能力。市委教育工委组织48所高校参加全市总体国家安全观知识竞赛，经过校内选拔、校际初赛复赛和市级决赛，北京高校取得优异成绩，最终华北电力大学荣获二等奖，北京大学、中国人民公安大学、中央民族大学荣获三等奖。

首都高校也普遍采用知识竞赛的方式，以赛促学、以赛检训。此外，各高校组织师生学习《反邪教警示教育进校园大学生读本如何识别和防范邪教》等资料，引导师生关注“中国反邪教”微信公众号，积极参加反邪教知识答题、反邪教趣味小游戏、反邪教资料宣传等。各校还通过组织发放反恐宣传品、开展反恐培训活动、举办反恐知识竞赛等多种形式，提高《反恐怖主义法》《群众举报涉恐涉暴线索奖励办法》等宣传覆盖面。

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