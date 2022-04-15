人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

各地高校师生同上国家安全教育课

2022年04月15日23:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月15日电（记者胡浩）15日是第七个全民国家安全教育日，各地高校师生同上国家安全教育课，并开展了以线上活动为主、形式多样的宣传教育活动。

　　在教育部思想政治工作司指导下推出的“千万师生同上一堂国家安全教育课”活动，深入浅出阐述国家安全的重要意义、当前国家安全面临的总体形势、如何维护国家安全等，以生动、真实的案例向高校师生展现维护国家安全的正确行为示范，教育引导广大师生树牢总体国家安全观，将国家安全意识转化为自觉行动，生动实践“国家安全 有你有我”。截至15日下午，这一课程观看量已达1490万人次。

　　“高校国家安全教育教学风采展示”活动，通过优秀精品课程征集展播，让广大师生系统了解经济安全、文化安全、网络安全、社会安全、生态安全等方面的知识。“全民国家安全教育日主题作品征集展示”活动加大普法力度，发挥国家安全教育常态化育人作用。国家开放大学开设“国开大讲堂·国家安全教育公开课”，推出国防教育系列公开课供全民免费学习。

　　北京大学通过学校微信公众号矩阵与班级群，组织师生观看国家安全教育课；湖南大学以主题“云班会”、在线党团活动等形式组织开展国家安全教育在线研讨；华中科技大学线上搭建安全微课平台，设置“国家安全”“人身财产安全”“疫情防控”等系列专题微课；重庆师范大学举办为期一个月的“新时代国家安全成就主题展”，大力普及宣传相关知识。

　　广大师生在丰富多彩的活动中深刻体会到，国家安全不是高高在上，而是与每个人的生活息息相关。大家表示，将从个人实际出发，躬身力行，在践行总体国家安全观的行动中放飞理想，为筑牢国家安全防线贡献青春力量。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部