新华社北京4月15日电（记者胡浩）15日是第七个全民国家安全教育日，各地高校师生同上国家安全教育课，并开展了以线上活动为主、形式多样的宣传教育活动。

在教育部思想政治工作司指导下推出的“千万师生同上一堂国家安全教育课”活动，深入浅出阐述国家安全的重要意义、当前国家安全面临的总体形势、如何维护国家安全等，以生动、真实的案例向高校师生展现维护国家安全的正确行为示范，教育引导广大师生树牢总体国家安全观，将国家安全意识转化为自觉行动，生动实践“国家安全 有你有我”。截至15日下午，这一课程观看量已达1490万人次。

“高校国家安全教育教学风采展示”活动，通过优秀精品课程征集展播，让广大师生系统了解经济安全、文化安全、网络安全、社会安全、生态安全等方面的知识。“全民国家安全教育日主题作品征集展示”活动加大普法力度，发挥国家安全教育常态化育人作用。国家开放大学开设“国开大讲堂·国家安全教育公开课”，推出国防教育系列公开课供全民免费学习。

北京大学通过学校微信公众号矩阵与班级群，组织师生观看国家安全教育课；湖南大学以主题“云班会”、在线党团活动等形式组织开展国家安全教育在线研讨；华中科技大学线上搭建安全微课平台，设置“国家安全”“人身财产安全”“疫情防控”等系列专题微课；重庆师范大学举办为期一个月的“新时代国家安全成就主题展”，大力普及宣传相关知识。

广大师生在丰富多彩的活动中深刻体会到，国家安全不是高高在上，而是与每个人的生活息息相关。大家表示，将从个人实际出发，躬身力行，在践行总体国家安全观的行动中放飞理想，为筑牢国家安全防线贡献青春力量。

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