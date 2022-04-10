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山西：暂停学生返校 高校、省属中职学校开展至少1轮核酸检测

2022年04月10日08:26 | 来源：中国新闻网
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 记者9日从山西省教育厅获悉，该省要求全省高校和省属中职学校尽快组织开展至少1轮全员核酸检测。未开学的学校暂停学生返校，对近期返校师生开展全面摸排。

受国内有关地区疫情外溢影响，山西省面临同时段多地发生输入性局部疫情的严峻态势。特别是此波疫情已经波及大学校园，暴露出一些学校疫情防控工作存在较大风险漏洞。山西省教育厅要求从严从紧，落实各项防控措施，守好校园疫情防控阵地。

落实校门管理从严要求，把严防死守校门作为最关键举措，“红码”“黄码”人员和其他无关人员一律不得入校。落实校园管控各项措施，未开学的学校暂停学生返校，对近期返校师生开展全面摸排，逐一建立健康台账，严格按属地要求落实隔离管控措施等。

落实核酸检测抽检要求。全省高校和省属中职学校尽快组织开展至少1轮全员核酸检测，有条件的推广抗原和核酸“双检测”加强排查；落实师生员工定期按比例抽检制度，重点人群每周接受2—3轮核酸检测；确需进入学校的教师和其他人员提供48小时核酸检测阴性证明。

同时，山西省教育厅要求高校在提升物资保障水平，确保口罩、消毒液、手套等防疫物资和大宗食品保障充分的同时，要抓好疫情防控应急处置，引导师生不信谣不传谣，加强被隔离和封控师生员工的关心关爱，积极疏导心理压力。

山西省教育厅强调，各地各校要层层压实责任，任何单位和任何个人都不能在关键时刻“掉链子”，对不警醒不警觉、作风漂浮、工作不实，造成失控漏管甚至隐匿传播等严重后果的，依法依纪严肃追责问责。

2022年4月8日0:00—24:00时，山西省新增本土新冠肺炎确诊病例6例(太原市小店区2例、太原市万柏林区2例、运城市临猗县2例)。现有在院隔离治疗病例40例，其中，2例为山西大学学生。(杨静)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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