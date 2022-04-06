原标题：少先队员为人民英雄站岗

昨天上午，来自北京市京源学校的24名少先队员来到天安门广场，站立首都少年先锋岗。

9时许，第一班少年先锋岗队员准时上岗，6名少先队员佩戴鲜艳的红领巾，手戴白手套，高举中国少年先锋队队旗，迈着坚定有力的步伐走向人民英雄纪念碑，以红领巾的名义，为人民英雄站岗。

据悉，为喜迎党的二十大，庆祝中国共产主义青年团成立100周年，进一步引导首都少先队员缅怀革命先烈，传承红色基因，团市委、天管委、市少工委于3月底启动了2022年首都少年先锋岗活动，首批站岗队员于4月3日清明假期第一天开始站岗，6人一组，每组轮换站岗15分钟，共计1小时。今年首都少年先锋岗活动将持续至10月13日，共计193天，届时将有来自16区及亦庄经济开发区的千余名积极向团组织靠拢的优秀少年队员在人民英雄纪念碑前站岗，用实际行动表达爱党、爱国、爱社会主义的朴素情感。站岗结束后，队员们还将参观毛主席纪念堂，瞻仰毛主席遗容，继续接受爱国主义教育，持续深化教育效果。

据了解，首都少年先锋岗是由共青团北京市委员会、天安门地区管理委员会、少先队北京市工作委员会在1986年共同创办的具有浓郁首都特色和富有特殊教育意义的重要活动，是首都少先队员表达对革命先烈怀念之情的重要仪式。已吸引30多万名少先队员参加站岗，在引导少先队员从小学先锋、长大做先锋，强化对首都少年儿童的政治启蒙和价值观塑造中发挥了重要作用。（记者 刘婧）

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