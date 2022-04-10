春回大地，万物复苏，正是春耕春种的最好时节。

对云南省南部山区的村民来说，今年的春耕有些“新鲜”——长期种植旱地作物的他们，要在山上尝试种植水稻。

水稻上山，这一“水稻旱种”的颠覆性技术，是中国工程院院士、云南省科学技术协会主席、云南农业大学名誉校长朱有勇的最新农业科研成果。

过去30多年里，朱有勇带领团队研发的农业生物多样性控制病虫害技术，可减少60%的农药使用，并使农作物增产20%至30%，造福了上亿农民。2015年，中国工程院确定云南省澜沧县作为院士专家科技扶贫点。时年60岁的朱有勇来到澜沧县，深入群众融入群众，让科研成果在田间地头开花结果，被大家亲切地称为“农民院士”。

云南属山地高原地形，高山大川交错密布。“云南山区没有田只有地，水上不去，这些地方的农民必须到市场上购买口粮，他们的粮食安全存在很大危机。”朱有勇说，“我们研发了可以把水稻种在旱地上的颠覆性新技术，解决了千百年来水稻只能种在水里的问题，让旱地上种的水稻也能像在水里面一样产生分蘖，提高产量。”

“农民需要什么，我就研究什么。”朱有勇介绍，水稻“上山”的技术改变了传统水稻一定要种在水里的概念，可以把山上的旱地变成稻田，从而保证了山区农民的口粮供应，保障了粮食安全。他说：“这种方式种出来的稻子，跟水田里种的稻子的产量一样，质量上还略有提高，香味更浓。”

“将习近平总书记的殷殷嘱托化作干事创业的强大动力，是农业科研工作者的光荣使命。”朱有勇表示，他和团队把科研成果带到田间地头，就是为了让农民第一时间享受科技进步带来的丰硕成果。

从农民子弟到“农民院士”，朱有勇真正将论文写在了希望的田野上，以实际行动践行了自己兴农报国的初心和使命。

（本报记者 罗 旭）

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