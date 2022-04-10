于 萍

在长期的教育实践中，我们发现，对于儿童来说，自主是重要的成长力。自己的事情自己做主、自己负责，既是儿童成长发展的成果，也是他们持续发展不可或缺的核心能力。要培养孩子的自主能力，就要让他们“在游泳中学会游泳”，在实践中进行锻炼，经历从独立到自立的过程。教师和家长作为儿童成长的陪伴者，应深入探寻儿童成长规律，帮助他们培养积极的自主意识、发展理性的自主行为。

首先，要用温暖陪伴培育儿童自主管理的意识。陪伴的实质是建立一种亲密的依恋关系，这种关系可以带给儿童安全感和幸福感。现实中，有些家长把陪伴变成了“包办”，在家里不让孩子做家务，在学校里不让孩子参与班级事务。如此，孩子就会错过参与自我管理的许多机会，久而久之也将失去自主发展的动力。给予儿童温暖的陪伴，就要让孩子在体验丰富多彩的现实生活中，不断提高生活能力。在生活中学会合理安排时间、分辨轻重缓急，学会对自己的事情负责，逐步培养起自主管理的意识。

同时，要用理性坚持培养儿童自主学习的能力。要想获得主动、积极的自主学习能力，需要长期坚持和循序渐进。事实上，学习需要兴趣，但不能只是最初的好奇，更要在学和做的过程中体会酸甜苦辣。只有经历磨炼，才能激发深层的热爱。“双减”之后，孩子们有了更多的自主时间，可以参与艺术实践、家务劳动、体育锻炼等。值得注意的是，家长们应以理性的坚持给予儿童指导和激励，帮助他们持之以恒，锻炼成长的毅力。

此外，还要用积极对话培植儿童自主成长的精神。著名教育家陶行知说，“生活即教育”。丰富多彩的家庭生活和校园生活是儿童精神成长的沃土。儿童自主成长的精神力量需要教育者细心洞察、精心呵护、耐心浇灌。家长和教师应一起努力，用积极的对话营造温暖的教育，在丰富的劳动实践、文化学习、体育锻炼、社会交往、阅读分享、亲近自然等过程中增进与孩子的情感交流，以积极向上的精神力量培养孩子自主成长的能力。

自主是对人的主观能动性的充分激发。我们相信，孩子们今天积累的理性、积极的自主管理、自主学习和自主成长的能力，必将在未来，为国家的创新发展贡献力量。

（作者为北京小学副校长）

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 05 版）

(责编：白宇、赵欣悦)