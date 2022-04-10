吴 月

春得一犁雨，秋收万担粮。春耕热潮中，跃动着一群年轻的“播撒春雨”的身影：内蒙古巴彦淖尔市，中国农业大学玉米科技小院的研究生入户走访、发放玉米种植“明白卡”；青岛农业大学，科技小院研究生根据农户反映的小麦种植问题，开展农业技术研究……

近年来，一些研究生培养单位将研究生长期派驻到农业生产一线，在完成理论知识学习的基础上，重点研究解决农业农村生产实践中的实际问题。日前，教育部办公厅、农业农村部办公厅、中国科协办公厅发布通知，推广科技小院研究生培养模式，助力乡村人才振兴。

一个院落，几间农房。小院虽小，背靠的是充满希望的田野，依托的是涉农高校的科技与人才培养力量，孕育着广袤乡村美好的未来。

在科技小院中萌生的，是创新的人才培养模式。如何强化产教融合育人机制、强化实践创新能力培养，让学生在实践中成长成才，是新形势下研究生教育需要回答的课题。对涉农高校而言，要以强农兴农为己任，拿出更多科技成果，培养更多知农爱农新型人才。然而，一段时间以来，一些培养单位实践培养环节较薄弱，有的研究生对“三农”认识程度较低、知识面较窄、解决实际生产问题的能力较为欠缺。科技小院有助于解决科研与生产需求脱节、科技人员与农民脱节、人才培养与社会需求脱节等问题。

“穷理以致其知，反躬以践其实。”广阔的田野是授业课堂，也是干事创业的舞台。通过科技小院，学生们从书斋走向村庄，切实了解农业生产过程，从农民需求出发开展科学研究，并锻炼吃苦耐劳、沟通表达等综合素质，努力做到扎根大地、接地气。科技小院的培养模式，有利于推动教书与育人、田间与课堂、理论与实践、科研与推广、创新与服务的结合，有助于辐射带动全国涉农高校深化研究生培养模式改革。

科技小院中培育的，是乡村人才振兴的力量。科技小院的研究生们，不仅是田野大课堂的学习者、受益者，也是乡村振兴的服务者、贡献者。教育部的一组数据颇具说服力：10多年来，先后有800余名校内外导师和1500多名研究生参与到科技小院的建设和运行中，科技小院师生开展的田间观摩活动辐射8万余人，累计线下培训农民20余万人。在小院里收获成长的，不仅是涉农高校的研究生，还有广大农民群众。

中国现代化离不开农业农村现代化，农业农村现代化关键在科技、在人才。科技和人才，正是科技小院为农村带来的宝贵财富。一方面，师生将科技成果加快转化为农民群众可用的技术，另一方面通过技术推广培训、科普服务活动，提升农民科学素质，为当地打造“带不走”的乡村振兴人才。高校师生与广大农民的力量汇聚，成为生生不息的乡村人才振兴源泉。

“纤纤不绝林薄成，涓涓不止江河生。”10余年来，全国已有30余所涉农高校陆续建立300多个科技小院。可以想见，这个春天之后，随着科技小院研究生培养模式的推广，更多的科技小院将出现于广袤的田野间，与之伴随的是更加美好的乡村未来。

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 05 版）

(责编：白宇、赵欣悦)