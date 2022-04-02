人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

丛书名、展览会的名称宜加引号（杜老师语文信箱）

2022年04月02日04:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

杜老师：

　　某媒体上说：“这家出版社打算出一套《新时代儿童科普作品丛书》，已经出版的几本将在下周举办的《本市新书展览会》上展出。”请问其中的两处书名号用得是否正确？谢谢。

　　海南读者  赵先生 

 

赵先生：

　　书名号用于各种文本，以及影视、雕塑、绘画等文化作品。丛书名称不宜加书名号，宜加引号。分两种情况。一种情况是丛书的选题是出版社自拟的，也就是说，该丛书是出版社的出版计划中的。这种情况，宜将“丛书”二字放在引号之内。例如：

　　（1）我社计划出一套“果树栽培技术丛书”。

　　（2）该出版社出的“中国古代历史小故事丛书”很受少年读者欢迎。

　　（3）“医学常识丛书”是这家出版社邀请多位医学专家撰写的。

　　如果某丛书名称是写文章的人临时加上去的，则“丛书”二字宜放在引号之外。例如：

　　（4）多年来，这家出版社出版的“军事知识”丛书，受到军迷喜爱。

　　（5）不少学生喜欢看你们出版的“野生动物”丛书。

　　就实际情况来看，将“丛书”二字放在引号之内的情况比较多见。

　　“出版社打算出一套《新时代儿童科普作品丛书》”宜写成“出版社打算出一套‘新时代儿童科普作品丛书’”。

　　展览会是一种展示活动，不宜加书名号，宜加引号。例如：

　　（6）本市周六开始举办“新时代图书展”，欢迎大家去瞧瞧。

　　（7）“高新技术创新产品展览”已于昨日开幕，观者如云。

　　（8）由县农机厂举办的“水稻田间管理新式农机展览”吸引了许多村民前来参观，有的村民当场购买了新式机械。

　　因此，“在下周举办的《本市新书展览会》上展出”宜写成“在下周举办的‘本市新书展览会’上展出”。

　　《语言文字报》原主编杜永道

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部