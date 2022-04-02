杜老师：

某媒体上说：“这家出版社打算出一套《新时代儿童科普作品丛书》，已经出版的几本将在下周举办的《本市新书展览会》上展出。”请问其中的两处书名号用得是否正确？谢谢。

海南读者 赵先生

赵先生：

书名号用于各种文本，以及影视、雕塑、绘画等文化作品。丛书名称不宜加书名号，宜加引号。分两种情况。一种情况是丛书的选题是出版社自拟的，也就是说，该丛书是出版社的出版计划中的。这种情况，宜将“丛书”二字放在引号之内。例如：

（1）我社计划出一套“果树栽培技术丛书”。

（2）该出版社出的“中国古代历史小故事丛书”很受少年读者欢迎。

（3）“医学常识丛书”是这家出版社邀请多位医学专家撰写的。

如果某丛书名称是写文章的人临时加上去的，则“丛书”二字宜放在引号之外。例如：

（4）多年来，这家出版社出版的“军事知识”丛书，受到军迷喜爱。

（5）不少学生喜欢看你们出版的“野生动物”丛书。

就实际情况来看，将“丛书”二字放在引号之内的情况比较多见。

“出版社打算出一套《新时代儿童科普作品丛书》”宜写成“出版社打算出一套‘新时代儿童科普作品丛书’”。

展览会是一种展示活动，不宜加书名号，宜加引号。例如：

（6）本市周六开始举办“新时代图书展”，欢迎大家去瞧瞧。

（7）“高新技术创新产品展览”已于昨日开幕，观者如云。

（8）由县农机厂举办的“水稻田间管理新式农机展览”吸引了许多村民前来参观，有的村民当场购买了新式机械。

因此，“在下周举办的《本市新书展览会》上展出”宜写成“在下周举办的‘本市新书展览会’上展出”。

《语言文字报》原主编杜永道

(责编：岳弘彬、牛镛)