本报北京3月31日电 （记者杨昊）记者从共青团中央获悉：“航天科工杯”2022年中国青年创新创业交流营暨第九届“创青春”中国青年创新创业大赛日前启动。

本届“创青春”活动以“青春喜迎二十大 创新创业赢未来”为主题，围绕科技创新、乡村振兴、数字经济、社会企业等领域，将分别于湖北武汉、江苏盐城、江西共青城、辽宁大连举办系列活动，为创业青年提供技能培训、展示交流、咨询辅导、资本对接等服务。

据了解，本届“创青春”活动为进一步鼓励引导广大青年积极投身数字经济等国家重点战略规划方向，大赛首设数字经济专项，引导青年将个人发展目标愿景与国家战略发展方向有机结合；为激励初涉创业的大学生、青年农民工迈出返乡入乡创业“第一步”，大赛在乡村振兴专项中新设创新组，支持未进行市场主体登记注册的青年创新创业项目参与；为助力广大青年自主创业，大赛规则进一步明确个体工商户、农民专业合作社（联合社）可以参赛；为持续赋能创业青年，增强创业主体活力，大赛围绕当前经济发展重点和青年创业者实际诉求，将创新创业培训贯穿活动全过程。

据悉，该大赛自2014年起已连续举办8届，累计吸引超过48万支青年创业团队、209万名创业青年参赛。

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 13 版）

(责编：李依环、吴楠)