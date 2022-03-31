本报记者 孙亚慧

远低市价要当心

澳大利亚开放边境已有1个多月，随着线下课程的恢复，不少留学生已陆续返澳完成学业。但在此其中，一些海外学子却碰到了烦心事——租房骗局。

在社交媒体平台上，关于“澳洲租房骗局”的帖子并不鲜见，其中的诈骗套路也大致相似。不法分子先在租房软件上发布租房信息，房源通常地处市中心，但租金远低于市场价，屋内装修时尚宜居，通过“物美价廉”的房源引诱留学生咨询。之后，“房东”会非常热情、及时回复所有信息，但会以“自己不在本地”为由无法带领学生去实地看房，通常会要求学生先付款（或付定金），之后再邮寄房屋钥匙。

骗局并不复杂，不法分子利用留学生急于找房的心理和缺乏租房经验的漏洞来实施诈骗。来自蒙纳士大学本科二年级的中国留学生Nancy（化名）前不久就差点中招。此前，她在国内上了一整年网课，去年底接到蒙纳士大学的返澳计划申请后，在今年2月中旬到达墨尔本。虽然已经大二，但这是她第一次到达澳大利亚。

在当地某APP上找房时，她就遇到了类似的骗局。“‘房东’让我先转钱，之后寄给我钥匙，定金是1000澳元，当时我很喜欢这套房子，差点就转了。最后之所以没转钱，是因为那天卡里的钱不够。”

冷静思忖过后，Nancy心里犯了嘀咕。“对方说没法先看房，只有照片。我觉得有点不对劲，提出要看房产证，之后‘房东’就不回复了。”回看整个过程，她庆幸自己那天“钱不够”，“不然我就直接转钱了，那间房子的确看起来干净又温馨，价格又合适，对于留学生而言是很好的选择。”

实地看房很重要

Nancy最终识破了骗局，但也有留学生没那么幸运。一些学生在社交媒体上留言，讲述自己或同学遭遇租房诈骗的经历，被骗数额从几百到几千澳元不等。而绝大多数学生在被骗后选择“认栽”，“吃一堑长一智，毕竟还能找回这笔钱款的几率太小了。”一位中国学生在留学论坛上留言说。

“留学生在海外被骗最多的，恐怕就是租房了。”就读于英国利兹大学的谭睿（化名）苦笑说，“有些留学生不谙世事，加之初来乍到对当地情况也不了解，就有可能上当被骗。”

周克蕙是美国河滨市的一名资深地产经纪人。针对美国发生的中国留学生租房被骗事件，周克蕙认为，学生希望寻找租金较便宜的房子，但因着急租房甚至在还未实地看房的情况下便要做出决定，这就很容易受骗上当。

“不法分子没有租房钥匙，一般情况下，只要提出去现场查看租赁住宅，骗子往往就会借故避开。”周克蕙说。

“以英国为例，正常情况下，每一所大学都有自己的租房中介，可以提供相关服务。对留学生来说，租房一定不要过早给钱，也不要过早地将护照、学生签等相关信息提供给房东。”谭睿建议，留学生还是尽量住学校可以提供的学生公寓，或者在当地正规的租房网站上寻找房源，寻求专业、正规的租房中介服务。

(责编：郝孟佳、李依环)