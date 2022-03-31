本报记者 周姝芸

刘畅在成均馆大学校庆活动中。

汪子琦在康奈尔大学校园内。

留学时，奖学金不仅可以减轻家庭的财务负担，也能为同学们的履历增光添彩。

中国留学生在海外求学时有哪些奖学金可以申请，需要达到什么条件？近日，记者采访了几位获得奖学金的同学，一起来听听他们的经历和体会。

奖学金种类有哪些

汪子琦在美国康奈尔大学建筑学院攻读高级建筑设计理学硕士学位，去年她获得了该专业学术奖励类奖学金。“我的奖学金是和录取通知书同时发放的。”汪子琦说，“据我所知，去美国留学，中国学生可以申请的奖学金有多种类型。有的奖学金依据学生申请前的学术表现发放，比如研究奖学金、学业奖学金等。这些奖学金不需要同学们再做额外的工作，可以用来免除部分学费。除此之外，还有需要完成研究工作、教辅教学等任务后颁发的助学金。”

记者梳理信息发现，不少国外高校的奖学金都通过减免学费的方式发放给学生。在韩国，就读于成均馆大学经营专业的刘畅在这学期拿到了“外国留学生成绩优异奖学金”，减免了50%学费。“中国留学生们在韩国可以申请多类奖学金。”刘畅说，“第一种是学校奖学金，包括学术奖励类和助教工作类奖学金；第二种是政府奖学金，比如针对硕博留学生提供中韩两国教育部签约的国费奖学金，针对艺术院校学生有特定的奖学金；除此之外还有韩国财团奖学金，种类繁多，每个学校情况不一，可以在校内官网上确认相关信息。”

记者了解到，有的国家院校还有专门面向中国学生的奖学金项目。“在爱尔兰，各院校提供的奖学金丰富，其中爱尔兰爱心奖学金是专为中国学生设置的。”爱尔兰教育推广署教育顾问赵晓迪介绍说，“爱心奖学金是由爱尔兰教育推广署发起，通过学费减免的形式提供奖学金。除此之外，还有爱尔兰政府奖学金、各高校奖学金等，中国留学生可以直接联络相关院校或机构，以获得更详细的资料。”

学术表现是关键

奖学金是对学生优秀表现的认可，对在校学生而言，学习成绩是奖学金的重要评定标准。翟若阳在法国克莱蒙奥弗涅大学攻读生命科学与健康方向博士，他拿到了由法国政府发放的奖学金。

“在参加该项奖学金的名额选拔时，学生在校分数和研究课题的影响力是重要参考因素。”翟若阳在回忆自己的奖学金申请经历时说，“选拔过程分为档案筛选、面试及课题答辩环节，对学生成绩排名有明确要求。”

“答辩对科研口语的要求较高，还考察同学们对课题的掌握程度。这就要求申请学生的理论知识足够扎实。”翟若阳表示，留学生平日里可以多训练自己的讲解能力，尽量做到深入浅出。“科学研究很重要的一步是如何让大众了解你的课题，同时，对于中国留学生而言，科研外语的表达能力是需要提升的。”

汪子琦能在研究生录取时拿到奖学金，离不开她本科期间优异的学术表现。“我在收到录取通知书和奖学金之后，再次收到了系主任的视频会议邀请。”汪子琦说，“系主任告诉我，他们对我本科期间的项目印象深刻，认为很多想法十分有趣。我想，拥有具备竞争力的学术能力是他们给我奖学金的重要原因之一。”

对于留学期间如何取得优异的学习成绩，刘畅深有感触。“课堂表现很重要，上课时要积极和教授互动，很多教授都欣赏热情、认真的留学生。另外，我在平时的小组作业中和韩国同学们合作完成任务，也能够学到新的思维方式和学习方法，这也帮助了我适应国外学习环境。努力是必不可少的，付出的多少最终都会体现在成绩单上。”

综合实力不可缺

除了优异的学术表现，奖学金还需要考察学生的综合能力，包括校内外活动、实习、比赛，等等。想要获得奖学金的同学，不仅需要在学习上发力，也要注重提升综合素养。

“在申请研究生时，我的课外经历也对拿到奖学金起到了至关重要的作用。课外经历能让学校更加全面地了解申请学生，本科阶段，我在完成学校日常课业的同时，还参加了不少课外竞赛，积累了工作实习经验，并获得了相关奖项。”汪子琦说。

除了丰富的课外经历，汪子琦补充道，申请入学奖学金时一份好的文书也不可或缺。“申请文书既是学生对自己未来发展的规划，也是学校考量学生是否符合项目期望的参考。申请时，学校会问我为什么想申请这个项目、进入这个项目后的具体打算，而这些在文书中也会有体现。”汪子琦建议，文书中要清晰、明确地体现自己的目标，并通过事例展现学生较强的行动力，这对获得学校的认可更具说服力和竞争力。

“我想提升综合竞争力，在明年春季申请更多类别的校外奖学金。”因此在这个学期，刘畅参加了更多校园活动。“比如加入社团、学生会，在活动的过程中既收获了乐趣，也丰富了经验。既然来到国外留学，就要尽可能多去接触当地文化，和同学多多交流，利用好学校的资源。”

“‘守得云开见月明’，有时短期努力或许不见成果，但不要气馁，也不要放弃，付出终会有回报的。祝愿每一个留学生既有梦想成真的幸福，也有不期而遇的美好。”汪子琦说。

(责编：郝孟佳、李依环)